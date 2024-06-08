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粉專推「端午旅遊攻略」網一面倒謝林智堅 竹市府火速刪文！

新竹市政府臉書粉專發文提供端午節連假攻略，結果提供的景點全是前市長林智堅任內的建設，也讓網友一面倒感謝林智堅。（照片取自市府臉書粉專）

新竹市政府臉書粉專發文提供端午節連假攻略，結果提供的景點全是前市長林智堅任內的建設，也讓網友一面倒感謝林智堅。（照片取自市府臉書粉專）

2024/06/08 13:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府粉專今天推出端午節「新竹市連假攻略」貼文，介紹新竹市必玩景點，結果8大景點全是前市長林智堅留下的建設政績，網友也一面倒留言感謝林智堅，並酸現任市長高虹安只會擺拍及收割，看不到有任何亮眼建設。結果市府在中午12點半刪文，網友已看不到此貼文。市府稱，本來就沒有排定要發此貼文，已改發布新聞稿為主。

市府臉書粉專小編今天發文稱：「連假還沒安排嗎？市府來當你的嚮導，為你精心挑選新竹市好拍好逛的景點以及精彩連假活動。」其中必去景點有市立動物園、新竹孔廟、新竹少年刑務所演武場、新竹護城河畔，還有必訪美景如新竹南寮魚鱗天梯及南寮漁港旅遊服務中心，南寮波光市集和17公里海岸線自行車道及香山濕地賞蟹步道。同時也邀請市民參加端午節龍舟競賽及表演。

而市府提供的景點照片和觀光設施建設，不管是南寮的波光市集或旅服中心或賞蟹步道，全部都是林智堅8年任期所留下的政績。

有不少網友酸高虹安，只剩挖棒球場及擺拍或收割林智堅政績，難怪民調倒數，也有網友感嘆市民亂投票結果，就得承擔市政荒廢的後果，酸度爆表，竹市府則隨後刪文。

新竹市政府臉書粉專發文推薦南寮波光市集。（照片取自市府臉書粉專）

新竹市政府臉書粉專發文推薦南寮波光市集。（照片取自市府臉書粉專）

新竹市政府臉書粉專發文提供端午節連假攻略，結果提供的景點全是前市長林智堅任內的建設，也讓網友一面倒感謝林智堅。（照片取自市府臉書粉專）

新竹市政府臉書粉專發文提供端午節連假攻略，結果提供的景點全是前市長林智堅任內的建設，也讓網友一面倒感謝林智堅。（照片取自市府臉書粉專）

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