中區教甄題目也出狀況？考生指專業科目第11題答案有爭議

由新竹市府教育處主辦的中區策略聯盟教甄，有教師考生投訴指專業科目第11題答案有爭議，但新竹市府卻置之不理。（投訴者提供）

2024/06/06 11:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕繼台北市教甄出現爭議題目後，由新竹市府教育處主辦的中區策略聯盟教師甄試也出現爭議答案。有教師考生向本報投訴指出，6月2日舉行的中區教甄考試，其中國中教育專業科目第11題有爭議，要求新竹市府應提出合理的說明。

該題為「小明此次數學段考成績為78分，與班上同學相比，其百分等級（percentile rank）為50。若以60分為及格分數，則該班此次數學段考成績的分佈情形為何？」其中答案包括（A）常態（B）負偏態（C）正偏態（D）無法判斷，原答案給（B）負偏態，但實際上應該為（D）無法判斷。

投訴者稱105台北國中教甄跟103教檢都有一樣的考題，經過釋疑之後，皆因為無法判斷而送分，但此次教甄出了類似的考題，僅改數字，經考生提出疑義後，出題單位仍堅持原本答案。且認為原答案無誤，並且不給出任何說明，因許多教甄考生都會做過往考古題來練習，但這個明顯有瑕疵的題目，卻一再地被提出，今年更給了錯誤的答案。

投訴考生提到此次中區教甄是由新竹市府教育處主辦，經向竹市教育處反映後，承辦人僅回覆：「教授認為沒有問題」，就無任何其他關於題目的說明。

如今考生依照過往的經驗以及統計學理推論出來的答案，卻因教授主觀且錯誤的認定而喪失進複試的資格，前幾天台北市的考題出了烏龍，沒想到6月2日的中區策略聯盟教甄也在出題及答案有爭議，讓參與考試的老師都質疑，台灣的教甄到底出了什麼問題？更要求新竹市府應提出合理的說明，否則恐影響老師的工作權。

市府表示，已向試題疑義會議提出疑問，惟出題老師仍維持既有答案，現行法規僅能向試題疑義會議提出疑問，並由出題老師更正，並無其他途徑更改答案，若社會大眾有此需求，市府會將此民意傳達給中央，盼中央提出更好的解決方案。

市府說明，今年中區教師甄選策略聯盟甄選缺額堪稱歷年最多，竹市多次召開會議研商，並依規劃期程進行相關試務，包括入闈、命題、領卷等作業；針對考生所提意見，教育處也在考試後第一時間召開會議討論並對外釋疑，並充分尊重命題委員教授的專業，也盼中央提出新法規讓地方教育單位能夠協助對答案有疑義的民眾。

由新竹市府教育處主辦的中區策略聯盟教甄，有教師考生投訴指專業科目第11題答案有爭議，但新竹市府卻置之不理。（投訴者提供）

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