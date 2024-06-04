為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹市

竹市警局傳重大違紀 保安科秘書宋瑞展等2人涉貪收押

竹市警局傳重大違紀，保安科秘書宋瑞展涉貪污案今裁押。（資料照）

竹市警局傳重大違紀，保安科秘書宋瑞展涉貪污案今裁押。（資料照）

2024/06/04 19:38

首次上稿 18:24
更新時間 19:38（更新2收押1請回）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署偵辦新竹市政府警察局保安科秘書宋瑞展等人涉嫌貪污等案件，昨（3）日指揮司法警察同步執行搜索10處，並通知案關者共12人到案，經7名檢察官漏夜訊問，認宋男、彭男及陸男3人，均涉有貪污治罪條例受賄等罪嫌重大，且有羈押必要，今晨向新竹地方法院聲請羈押禁見，法院下午召開羈押庭，裁准宋男、彭男羈押禁見，陸男則諭知請回。

外傳這起重大警官違紀案，疑似與涉入向電子遊藝場業者收賄包庇有關；但對此傳聞，新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜不予證實，表示詳細案情目前尚無法對外說明。據了解，宋男為現任警官，彭男為公務員，陸男則是退休刑警。

新竹地檢署今晚7點許發布新聞表示，肅貪專組檢察官偵辦宋男等人涉嫌貪污等案件，於昨日指揮司法警察持法院搜索票同步執行搜索10處，並通知案關者共12人到案，該署動員檢察官7人漏夜訊問，於今日凌晨近5點許完成訊問工作，認宋男、彭男及陸男3人，均涉有貪污治罪條例受賄等罪嫌重大，且有羈押之必要，於今日清晨向新竹地方法院聲請羈押禁見。

法院今日下午3點召開羈押庭，承辦檢察官也到庭積極論告，法院訊問後，裁准宋男、彭男羈押禁見，陸男則諭知請回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高公局技工向業者收賄127萬 雙雙貪污罪起訴
2024/05/23 13:28

高公局技工向業者收賄127萬 雙雙貪污罪起訴
國民黨屏東市代主席涉貪判刑確定 蕭國亮處刑4年2月 前市長林恊松判關6年10月
2024/06/04 05:30

國民黨屏東市代主席涉貪判刑確定 蕭國亮處刑4年2月 前市長林恊松判關6年10月

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
假博弈詐1.5億 坑582人 詐團首腦、劣警、律師 38人起訴
2024/06/01 05:30

假博弈詐1.5億 坑582人 詐團首腦、劣警、律師 38人起訴
獨家》外交部女秘書詐領補助 緩刑期間外派波士頓引基層不滿
2024/06/01 09:04

獨家》外交部女秘書詐領補助 緩刑期間外派波士頓引基層不滿

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
新竹市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播