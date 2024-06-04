竹市警局傳重大違紀 保安科秘書宋瑞展等2人涉貪收押

竹市警局傳重大違紀，保安科秘書宋瑞展涉貪污案今裁押。（資料照）

2024/06/04 19:38

首次上稿 18:24

更新時間 19:38（更新2收押1請回）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署偵辦新竹市政府警察局保安科秘書宋瑞展等人涉嫌貪污等案件，昨（3）日指揮司法警察同步執行搜索10處，並通知案關者共12人到案，經7名檢察官漏夜訊問，認宋男、彭男及陸男3人，均涉有貪污治罪條例受賄等罪嫌重大，且有羈押必要，今晨向新竹地方法院聲請羈押禁見，法院下午召開羈押庭，裁准宋男、彭男羈押禁見，陸男則諭知請回。

外傳這起重大警官違紀案，疑似與涉入向電子遊藝場業者收賄包庇有關；但對此傳聞，新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜不予證實，表示詳細案情目前尚無法對外說明。據了解，宋男為現任警官，彭男為公務員，陸男則是退休刑警。

新竹地檢署今晚7點許發布新聞表示，肅貪專組檢察官偵辦宋男等人涉嫌貪污等案件，於昨日指揮司法警察持法院搜索票同步執行搜索10處，並通知案關者共12人到案，該署動員檢察官7人漏夜訊問，於今日凌晨近5點許完成訊問工作，認宋男、彭男及陸男3人，均涉有貪污治罪條例受賄等罪嫌重大，且有羈押之必要，於今日清晨向新竹地方法院聲請羈押禁見。

法院今日下午3點召開羈押庭，承辦檢察官也到庭積極論告，法院訊問後，裁准宋男、彭男羈押禁見，陸男則諭知請回。

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