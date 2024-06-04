殉職勇消呼救沒回應？ 竹市消防局長：百來名警義消不可能聽到卻沒動作

消防人員進入晴空匯火場搜尋。（市府提供）

2024/06/04 11:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市晴空匯火警造成2名勇消殉職，議員今質詢消防局長李世恭，是否有2人多次無線電求救卻未獲回應情事，李世恭強調初步調查10名火場外人員，都表示第一次收到Mayday訊號，訊號非常微弱，而且沒有講明是哪位同仁受困的位置。不可能在外面的百來名消防、義消同仁聽到Mayday聲音，卻不做任何動作，希望各界明察。

由於2殉職勇消無線電求救事件越演越烈，下午一點半新竹市長高虹安與李世恭將在市府召開記者會，對外界質疑做出回應。

新竹市議員宋品瑩質詢消防局，2名殉職消防員在最後關頭發出無線電求救，爆料者提到2人多次求救，卻沒有得到回應。

李世恭表示，依消防法因為有消防人員死傷案件，內政部已經啟動災害事故調查會，有消防署人員、委員、基層消防代表以及建築機電等相關專家學者，早上已經赴現場，由內政部次長率隊勘查。依法調查報告不得洩漏，包含相關的物證、事證、時序、錄音檔，消防局整理相關的物證、事證，包括現場所有在外圍的百來名消防和義消人員的人證部分。包括持手提無線電的部分，收到什麼訊號？以及是第幾次收到Mayday訊號？都在所有的調查當中。

初步調查了10名在外面手持無線電的消防人員，個別調查都表示，他們第一次收到Mayday訊號，訊號非常微弱，而且沒有講明是哪位同仁受困的位置。

他強調，災害事故調查會會做相關完整的行政調查，包括整個救災過程、建築管理和消防安全管理，最後的報告書會提供給檢方做後續偵辦及相關刑責判定。

李世恭說，他要借此機會向全國民眾說明，消防人員是市民的救援者，不可能在外面的百來名消防、義消同仁聽到Mayday聲音，卻不做任何動作。

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