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新竹夫妻暗槓小孩30元兌幣 醜事露餡辱罵對方家長

新竹超沒品夫妻賣場暗槓小孩30元兌幣，醜事露餡竟辱罵對方家長遭判刑。（記者蔡彰盛攝）

新竹超沒品夫妻賣場暗槓小孩30元兌幣，醜事露餡竟辱罵對方家長遭判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/04/02 08:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超沒品夫妻！新竹胡姓女子與先生逛賣場時，發現2名幼兒在兌幣機留下3個10元硬幣沒拿走，竟趁機暗槓，被發現時先生竟以穢語辱罵對方家長，新竹地院依侵占罪將胡女判刑。

法官調查，去年7月20日下午胡女前往位於新竹市大魯閣湳雅廣場地下一樓消費，途經該處設置之兌幣機時，2名幼兒持100元鈔票所兌換之10元硬幣遺落3枚於兌幣口並未取出，胡女發覺後，竟將之取出占為己有。

孩子家長發現後，要求胡女返還硬幣，但胡女僅返回1枚10元硬幣即欲轉身離去，家長仍持續追討，在旁的胡女先生因此心生不滿，口出「操你媽B」等穢語。

胡女辯稱僅有看到1枚10元硬幣在兌幣機內，並沒有看到另外的20元，當時她拿取10元硬幣是要拿去服務台，沒有要侵占的意思。但法官並不採信。

法官審酌胡女拾得他人財物，不思發揮公德心交還拾得之財物，反而為圖個人私利，將拾得之財物侵占入己，所為顯有不該，又胡女除已將1枚10元硬幣歸還告訴人外，亦與其配偶共同就侵占離本人持有之物案件、公然侮辱案件，與告訴人以2千元達成和解，最後法官依成年人故意對兒童犯侵占離本人持有之物罪，處罰金1千5百元，得易服勞役。

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