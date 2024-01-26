竹北也有年貨大街囉！「樂龍龍年貨大街」2/3起連6天登場

竹北今年也會有年貨大街可逛！竹北市長鄭朝方提醒市民採辦年貨不用再南北奔波了。（竹北市公所提供）

2024/01/26 11:16

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北市公所今年在竹北天后宮舉辦「竹北樂龍龍年貨大街」，從2月3日起到2月8日每天下午2點到晚上9點，現場有近50攤公所嚴選的南北雜貨、年節應景伴手禮等，現場還有好禮滿額贈活動，活動起跑首日，竹北市長鄭朝方將在現場發送竹北限定的龍天護佑1元福袋，為民眾迎來好彩頭。

鄭朝方說，竹北以前都沒辦過年貨大街，今年為了方便上班族採買，讓鄉親不須特別請假到早市，甚至遠求台北迪化街，所以這次推出年貨大街，近50個攤位提供包含竹北在地青農特產、烏魚子、臘肉、乾魷魚、堅果等南北貨，還有蝴蝶蘭花禮、鮮花盆景、春聯、紅包袋、春節吊飾等一應俱全，也有在地品牌、文創手作、胖卡美食等。

竹北樂龍龍年貨大街活動現場同步有好禮滿額贈，活動期間只要在服務台現金換購消費園遊券，就可獲得竹北限定好禮，300元可換無印簡約風購物暖暖袋、500元可兌換鄭朝方調配的龍年香氛，滿1000元則可換得竹北限定龍年香氛機，數量有限送完為止。

此外，活動現場也有兒童古裝租借，給小朋友們體驗變裝逛市集的樂趣，並有祈願風鈴步道，來客可以趁機許下新年希望。

2月3日年貨大街早上9點開幕式上，公所結合天后宮舉辦義剪和現場揮毫送春聯活動，並有MOMO台柚子哥哥、泡芙姊姊到場做親子帶動跳，2月4日則有YOYO台柳丁哥哥、番茄姊姊和大小朋友同樂。還有魔術表演、打擊樂團、特技表演、創作歌手等到場演出。

竹北今年也會有年貨大街可逛！竹北市長鄭朝方（前右2）提醒市民採辦年貨不用再南北奔波了。（竹北市公所提供）

竹北今年也會有年貨大街可逛！竹北市長鄭朝方（右3）提醒市民採辦年貨不用再南北奔波了。（竹北市公所提供）

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