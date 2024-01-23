高台山「糖霜」雪景太美！ 林智堅心癢直呼「好想去露營」

林智堅在臉書分享新竹高台山露營區的下雪美景。（圖翻攝自林智堅臉書）

2024/01/23 20:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強寒流持續發威，全台冷颼颼！不過仍有大批不畏寒的民眾衝上山捕捉夢幻雪景。林智堅卸任新竹市長後在政壇雖轉趨低調，但仍時常在社群分享日常生活的，今天（23日）也特別在臉書分享新竹高台山的下雪美景，提醒民眾注意保暖。

這次寒流超有感，全台成「凍番薯」，不少山區都降雪。林智堅今天下午特別在臉書分享友人在新竹高台山露營區拍的雪景照，可以看到高台山上的樹枝結上一層霧凇，形成一棵棵冰樹；露營區內被灑上糖霜般的白雪，伸手不見五指的冷霧，為高台山添增朦朧美，如童話場景般的景象讓林智堅實在心癢，直呼「好想在這種天氣體驗露營的感覺」。他也不忘提醒民眾，天冷注意多加保暖。

網友紛紛表示，「真的好美」、「我也好想上山追雪，無奈要上班」、「上班中的我......也好想去露營」、「今天真的冷到發抖」、「下雪去露營真的很棒！但我還是更喜歡窩在被窩裡」。也有不少新竹市民留言，「小堅市長回來吧，新竹需要你」、「新竹人需要您來照顧，只有你時時最了解我們缺什麼，需要建設什麼」、「新竹曾有過會做事的市長......」。

林智堅在臉書分享新竹高台山露營區的下雪美景。（圖翻攝自林智堅臉書）

林智堅在臉書分享新竹高台山露營區的下雪美景。（圖翻攝自林智堅臉書）

前新竹市長林智堅在政壇雖轉趨低調，但仍時常在社群分享日常生活。（資料照）

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