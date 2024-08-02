為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹縣8月推系列社福活動 邀親子暑假同樂

炎炎夏日，新竹縣政府社會處8月規劃近40場親子同樂會，邀請鄉親踴躍報名參加，大手牽小手，增進親子互動和感情。 （新竹縣政府提供）

炎炎夏日，新竹縣政府社會處8月規劃近40場親子同樂會，邀請鄉親踴躍報名參加，大手牽小手，增進親子互動和感情。 （新竹縣政府提供）

2024/08/02 13:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕炎炎夏日，新竹縣政府社會處8月規劃近40場親子同樂會，相關活動及報名資訊可參考「竹縣社福•無限幸福 8月社福活動彙整表」，邀請鄉親踴躍報名參加，大手牽小手，增進親子互動和感情。

社會處表示，8月適逢父親節，首場8月3日「父親節親子系列活動-親子輕黏土」，讓親子共同創作，一起來當黏土小達人；8月10日「一年四季繞尞客庄-客家手作紅粄」，體驗客家文化，吃得開心玩得盡興；8月17日「父親節親子系列活動-爸爸的復古童玩回憶」，穿越時空，讓爸爸重溫童年回憶。

8月20日特別安排「兒童活動-祖孫同樂（幸福苔玉）」，讓孩子們和阿公阿婆一起創造美好回憶。8月24日還有「兒童活動-水果電池，人體健康電解質」，結合科學教育與健康知識，一起來當小小科學家。另有貼心的兒童發展篩檢服務。

社會處也規劃實用的親職講座。8月4日的「正向教養」講座，協助育有早療孩童之家長建立良好的教養方式，8月17日「親職講座-陪著你玩，親子互動藝術」，教你如何拉近與孩子的距離！還有8月24日「園藝紓壓-照顧者及被照顧者工作坊」，提供鄉親放鬆身心，好好充電。

炎炎夏日，新竹縣政府社會處8月規劃近40場親子同樂會，邀請鄉親踴躍報名參加，大手牽小手，增進親子互動和感情。 （新竹縣政府提供）

炎炎夏日，新竹縣政府社會處8月規劃近40場親子同樂會，邀請鄉親踴躍報名參加，大手牽小手，增進親子互動和感情。 （新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園夏日親子藝術節登場 韓國JUMP秀打頭陣
2017/07/14 16:28

桃園夏日親子藝術節登場 韓國JUMP秀打頭陣
暑假「夜宿博物館」！左鎮化石園區4梯科學營手刀報名
2024/07/05 23:45

暑假「夜宿博物館」！左鎮化石園區4梯科學營手刀報名

復旦明星學區加持 逐學區找房比例高
沒在怕？小琉球暑假首月 日均10件未戴安全帽罰單
2024/07/31 21:10

沒在怕？小琉球暑假首月 日均10件未戴安全帽罰單
免費暑假夏令營這裡有 超人氣大台南交通教育主題館開辦7/15開放報名
2024/07/05 11:06

免費暑假夏令營這裡有 超人氣大台南交通教育主題館開辦7/15開放報名

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
暑遊台南好康底加 「透．南城」免費搭車還加碼送禮
2024/08/01 10:42

暑遊台南好康底加 「透．南城」免費搭車還加碼送禮
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播