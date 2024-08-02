竹縣8月推系列社福活動 邀親子暑假同樂

炎炎夏日，新竹縣政府社會處8月規劃近40場親子同樂會，邀請鄉親踴躍報名參加，大手牽小手，增進親子互動和感情。 （新竹縣政府提供）

2024/08/02 13:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕炎炎夏日，新竹縣政府社會處8月規劃近40場親子同樂會，相關活動及報名資訊可參考「竹縣社福•無限幸福 8月社福活動彙整表」，邀請鄉親踴躍報名參加，大手牽小手，增進親子互動和感情。

社會處表示，8月適逢父親節，首場8月3日「父親節親子系列活動-親子輕黏土」，讓親子共同創作，一起來當黏土小達人；8月10日「一年四季繞尞客庄-客家手作紅粄」，體驗客家文化，吃得開心玩得盡興；8月17日「父親節親子系列活動-爸爸的復古童玩回憶」，穿越時空，讓爸爸重溫童年回憶。

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8月20日特別安排「兒童活動-祖孫同樂（幸福苔玉）」，讓孩子們和阿公阿婆一起創造美好回憶。8月24日還有「兒童活動-水果電池，人體健康電解質」，結合科學教育與健康知識，一起來當小小科學家。另有貼心的兒童發展篩檢服務。

社會處也規劃實用的親職講座。8月4日的「正向教養」講座，協助育有早療孩童之家長建立良好的教養方式，8月17日「親職講座-陪著你玩，親子互動藝術」，教你如何拉近與孩子的距離！還有8月24日「園藝紓壓-照顧者及被照顧者工作坊」，提供鄉親放鬆身心，好好充電。

炎炎夏日，新竹縣政府社會處8月規劃近40場親子同樂會，邀請鄉親踴躍報名參加，大手牽小手，增進親子互動和感情。 （新竹縣政府提供）

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