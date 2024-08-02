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民團續推罷免高虹安連署 明在城隍廟周邊架設看板「請城隍爺主持公道」

罷高團體反制關埔空橋挺高虹安，明將搭看板請城隍爺明善惡賞罰。（記者洪美秀攝）

罷高團體反制關埔空橋挺高虹安，明將搭看板請城隍爺明善惡賞罰。（記者洪美秀攝）

2024/08/02 15:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因貪污案7月26日被重判7年4個月，且即刻停職，由竹科工程師發起的「風城安心上路」罷免高虹安行動也趁勢再推罷高行動，預計在明天（3日）農曆七月鬼門將開的竹塹城隍祭典中，於城隍廟周邊架設大看板，請城隍爺主持公道並明善惡賞罰，同時會續推罷免連署，表達高虹安已不適任市長之職，籲市民響應罷高行動。

罷高團體近期為反制關埔空橋網路群組租電子看板挺高虹安的做法，除在網路上表達「關埔人不代表新竹人聲音」的憤怒，也準備明天在城隍祭典中向城隍爺稟告疏文，請城隍爺明善惡，讓罷免高虹安的行動能持續推動。

罷高團體提到，在這風城的正義之風才剛吹響之時，有一群正義之士，因對這貪污腐敗的現狀逐漸感到失望、憤怒，為拯救這因貪腐而日漸沒落的城市，決定在城隍廟廣場旁掛上看板，發出屬於他們的聲音。

「而他們，便是新竹的台派青鳥們。且是時候該讓反貪腐的聲音，響徹整個新竹市；城隍爺也是時候該將這貪污市長，抓去審判了。」

罷高團體也號召市民，明天在城隍廟附近尋找青鳥們所留下的聲音，並讓這個聲音響徹整個社群媒體，大聲喊出「我新竹人我反貪」或「我是新竹人 我不想被空橋群代言 」，並把不僅貪腐，更是施政無能的市長的事蹟說給全台灣人聽！

有罷高團體提到，最近除有不少志工加入罷免行動，也獲許多人捐款支持，確定要在城隍廟周邊架設大型看板諷刺高虹安的貪污案已讓新竹人蒙羞的立場，同時要表達高虹安已不適任市長，更讓城市光榮感倒退，籲市民響應罷免行動，把不適任的高虹安下架。

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