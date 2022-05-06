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    首頁　>　新竹市

    竹市+348 市府招募關懷中心有薪行政人員 提供確診者協助

    新竹市今+348，市府將招募關懷中心有薪行政人員提供確診者協助，籲民眾可上網報名。（市府提供）

    新竹市今+348，市府將招募關懷中心有薪行政人員提供確診者協助，籲民眾可上網報名。（市府提供）

    2022/05/06 15:02

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局表示，今天竹市新增348名確診個案，今年累積1974名確診個案；目前仍住院中之確診者有49人，採居家照護的確診者有1084人；因密切接觸居家隔離者有190人，同時也招募關懷中心行政人員，提供確診者及時的照顧需求。

    市府表示，因應疫情變化及新竹市關懷中心運作，即日起招募關懷中心的行政人員，時薪250元，正取50名（另得酌列備取40名），工作時段是每天上午8點到下午4點、下午4點到晚上12點（需配合輪班），工作內容包括防疫各項關懷事務、疫調及文書工作等，經甄試合格報到後到防疫任務結束，民眾可線上報名應徵。

    同時也呼籲一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，可加入新竹市居家照護關懷line@，市府將以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

    另竹市目前仍有29校因確診持續停課或停班中。相關學校、補習班、幼兒園暫停實體課程及停課訊息，可上新竹市教育網查詢。

    同時也呼籲民眾符合資格者，可趕緊施打疫苗，竹市已設中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，下週也會天天開站服務，且施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗，可洽預約平台或洽疫苗專線：03-535-5137諮詢。

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