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    姐姐從未放棄！竹監更生人棄走江湖路 加入行善團洗淨泥濘

    陳世芳假釋後在竹監主辦的讀書會，分享自己的生命故事。（記者蔡彰盛翻攝）

    陳世芳假釋後在竹監主辦的讀書會，分享自己的生命故事。（記者蔡彰盛翻攝）

    2022/03/02 09:26

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕四年前的冬季，是假釋出監人陳世芳一展新生的日子。他曾是迷途羔羊，監所常客，如今竟成為慈濟功德會輔導更生人的重要推手，更曾於出監後，返回新竹監獄，以成功更生案例於讀書會中分享心路歷程，引領更多犯錯的人走向正途，堪為其他收容人的榜樣。究竟他是如何洗淨泥濘的呢？

    獄方表示，早在30年前陳世芳就開始踏上江湖路，是社會眼中的「古惑仔」。2014年又因為毒品等案判刑入新竹監獄執行。可貴的是，擔任電台主持的姊姊從未放棄他，除了家人固定接見外，更請擔任慈濟志工的林素蓮女士協助探視。家人、社會的支持以及宗教的力量，讓他心中起了化學作用。

    服刑期間，他首度寫了一封懺悔信給姊姊，表示以後會照顧父親，並提出擔任慈濟志工的意願。起初，家人們因為他過往的犯罪史，並不願採信，但事實證明，他的確蛻變了！

    2013年慈濟功德會黃渤傑及其團隊開始在新竹監獄辦理團體輔導，內容以孝道、靜思語、人生規劃為主。2019年也是陳世芳假釋後的第二年，他加入了這個勸人行善的團體，於竹監主辦的讀書會分享自己的生命故事，協助每一個曾像過去身陷泥濘的自己，洗去髒污，重新站起。其正面態度，動人經歷已然深植參加收容人心底，醞釀下個善念的形成。

    目前陳世芳自己有份正當職業，並持續參與慈濟志工，也實現了當初對姊姊及家人的承諾。家人的不離不棄，志工的真誠耐心以及他個人的意志力，都是其成功復歸社會的原因。

    獄方表示，犯罪學學者曾提出所謂「生命史理論」，主張犯罪人的生命軌跡若出現轉折點，就有機會斬斷不良的連結而使人走向正途。家人、志工、服刑期間接受的矯治教育就是改變他的重要轉折，但盼社會能對其伸出包容的手，接納每個懺悔之人走向正途。

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