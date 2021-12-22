竹市茄苳國小風雨教室重建動土 明年底完工

新竹市府投入6055萬元進行茄苳國小老舊風雨教室拆除重建工程，今由副市長沈慧虹等人舉行動土典禮，未來將打造空間通透的多功能風雨教室，預計明年底完工。 （記者洪美秀攝）

2021/12/22 13:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府投入6055萬元進行茄苳國小老舊風雨教室拆除重建工程，今天由副市長沈慧虹等人舉行動土典禮，未來將打造空間通透的多功能風雨教室，可邊打球邊看林蔭美景，還有全新露營廣場與遊戲土坡，是創校62年來的最大改造，預計明年底完工。

教育處表示，茄苳國小的舊風雨教室79年興建，是一座室內綜合球場，因校舍老舊、耐震係數較低、動線不良、設施不足，市府決定拆除重建。全新多功能風雨教室會有一座綜合球場、廁所、淋浴設備與無障礙設施，且會順應高低差，以鋼構及PC中空板為主要建材，讓學生在室內活動也可清楚看見戶外林蔭美景。

校長謝佳曄說，原風雨教室位在校園最後方，連接校園的通道狹小，大型機具無法進入，缺乏廁所與無障礙設施，建物也因老舊常漏水，造成使用不便，如今透過新校園運動，讓風雨教室可以脫胎換骨，更將整體校園納入規劃，將為孩子打造友善安全、兼具美學的多功能活動場地。

除風雨教室拆除重建，茄苳國小已完成籃球場整修、圖書館整修、運動場改建、茄苳附設幼兒園暨市民活動中心聯合大樓新建、老舊廁所改善、教學大樓前庭改善、遊戲場整修等工程，提供香山區孩子一個煥然一新的就學環境。

新竹市府投入6055萬元進行茄苳國小老舊風雨教室拆除重建工程，今由副市長沈慧虹等人舉行動土典禮，未來將打造空間通透的多功能風雨教室，預計明年底完工。（記者洪美秀攝）

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