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    首頁　>　新竹市

    竹市議會開議 換議員坐備詢台接受「小小議員」質詢

    新竹市議會今天開議，不過真正的市議員坐在備詢台上接受竹蓮國小的小小議員來質詢，體驗民主與法治公民教育精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會今天開議，不過真正的市議員坐在備詢台上接受竹蓮國小的小小議員來質詢，體驗民主與法治公民教育精神。（記者洪美秀攝）

    2021/04/01 15:02

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天開議，不過場景很特別，真正的市議員坐在備詢台座位，等著「小小議員」來質詢。當被問到「議員有特權嗎？」、「為何新竹市的選區有6個？行政區卻只有3個？」、「議員平常的工作是什麼？」新竹市竹蓮國小學童今天到市議會參加「2021議起來玩吧！」活動，擔任一日議員、體驗質詢市議員情形，都說是很有臨場感的民主教育體驗。

    市議會議長許修睿表示，不少電視連續劇對民意代表有很多誇張的描述，甚至常認為議員有特權，「其實議員沒有特權，跟大家一樣都必須守法，藉由今天的活動，小朋友明白民主與法治不能分離，議員即使在議事堂問政也須遵循議事規則，「沒有人有特權。」

    新竹市議會在兒童節前夕舉辦「議起來玩吧」的議事體驗營，邀請竹蓮國小23名學童擔任「一日議員」，其中有小議員的名字是葉修睿，與議長同名，也形成有趣畫面。而真正的市議員也坐在備詢台上，成為小小議員質詢的對象，角色互換的場景，相當特別。

    多數議員表示，議員的工作包羅萬象，除要開定期會、臨時會、公聴會、會勘等等會之外，還要接受市民的陳情，議員實際的工作遠遠超過開會的時間，就是三更半夜也要起身為民服務。

    除議事廳的議員質詢體驗，許修睿也安排有獎徵答、認識史料館與環境導覽。歡迎小朋友來市議會體驗民主與法治的公民教育精神。

    新竹市議會今天開議，不過真正的市議員坐在備詢台上接受竹蓮國小的小小議員來質詢，體驗民主與法治公民教育精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會今天開議，不過真正的市議員坐在備詢台上接受竹蓮國小的小小議員來質詢，體驗民主與法治公民教育精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會舉辦「議起來玩吧！」的議會民主法治體驗活動，市議員坐在備詢座位接受小小議員的質詢，也回答小小議員的提問。角色互換的場景相當有趣。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會舉辦「議起來玩吧！」的議會民主法治體驗活動，市議員坐在備詢座位接受小小議員的質詢，也回答小小議員的提問。角色互換的場景相當有趣。（記者洪美秀攝）

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