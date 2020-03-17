為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

新竹市議會「順時中」？民進黨團提案：議會1人確診就應閉會

率全國之先！新竹市議會民進黨團「順時中」將提案「只要市議會1人確診就閉會」，以防疫為優先，或採視訊方式開會。（記者洪美秀攝）

率全國之先！新竹市議會民進黨團「順時中」將提案「只要市議會1人確診就閉會」，以防疫為優先，或採視訊方式開會。（記者洪美秀攝）

2020-03-17 17:19:10

［記者洪美秀／新竹報導］率全國之先！新竹市議會民進黨團今天共同決議，將在明天的臨時會中提案，只要議會中有一個議員確診得到中國武漢肺炎就閉會，黨團總召李妍慧說，這是呼應衛福部長陳時中答詢立院立委有關立委若有兩人確診就停會的「順時中」決策，建議市議會採高標準認定，只要有1人確診，就應閉會，改採視訊方式開會。

李妍慧說，民進黨團6名市議員包括她及曾資程、施乃如、鄭美娟、劉康彥和陳建名已決定向市議會提案，在中國武漢肺炎疫情延燒期間，只要有1名議員或市議會的員工確診，就應立即關閉議會，改由視訊或其他方式開會辦公。

此外，考量防疫優先，她與黨籍市議員也同步在臉書發文支持陳時中研議「地方議會防疫措施」，呼應「順時中」政策，以防疫為優先。

由於本週正值臨時會開議期間，尤其明天的專案報告，若議員加一級主管，議場內已超過50人，而政治人物是高風險族群，也建議大家戴口罩開會，或者疫情期間暫停開臨時會。

李妍慧強調，議員是公眾人物，平常就接觸很多鄉親，雖然多數民代都已暫停或減少出席公開場合或聚會，但考量疫情若持續延燒，接下來還有定期大會要召開，因此希望新竹市議會採高標準防疫，避免造成防疫破口，共同為防疫工作把關，並依照中央流行疫情指揮中心的規範執行。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市傳動員義消參加選舉造勢 綠轟藍抹黑
2019-11-28 16:50

竹市傳動員義消參加選舉造勢 綠轟藍抹黑
新竹市2021台灣燈會設6大燈區 主燈區在新竹公園
2019-11-08 21:17

新竹市2021台灣燈會設6大燈區 主燈區在新竹公園
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
竹市歷屆議員與職員工「回娘家」 問政經驗交流好溫馨
2019-10-23 18:50

竹市歷屆議員與職員工「回娘家」 問政經驗交流好溫馨
時力風暴》新竹市議會黨團：肯定蔡英文捍衛主權的努力
2019-08-01 19:43

時力風暴》新竹市議會黨團：肯定蔡英文捍衛主權的努力
政治今日熱門
2020-03-16 22:49

罕見！國防部：多架中國軍機今夜飛越台灣西南海域

2020-03-16 21:29

武漢肺炎》還搭A380！中和里長率團遊歐照片曝光

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-17 14:29

獨家》大外宣？受困摩洛哥台灣旅遊團 傳中國稱可包機協助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播