新竹市議會「順時中」？民進黨團提案：議會1人確診就應閉會

率全國之先！新竹市議會民進黨團「順時中」將提案「只要市議會1人確診就閉會」，以防疫為優先，或採視訊方式開會。（記者洪美秀攝）

2020-03-17 17:19:10

［記者洪美秀／新竹報導］率全國之先！新竹市議會民進黨團今天共同決議，將在明天的臨時會中提案，只要議會中有一個議員確診得到中國武漢肺炎就閉會，黨團總召李妍慧說，這是呼應衛福部長陳時中答詢立院立委有關立委若有兩人確診就停會的「順時中」決策，建議市議會採高標準認定，只要有1人確診，就應閉會，改採視訊方式開會。

李妍慧說，民進黨團6名市議員包括她及曾資程、施乃如、鄭美娟、劉康彥和陳建名已決定向市議會提案，在中國武漢肺炎疫情延燒期間，只要有1名議員或市議會的員工確診，就應立即關閉議會，改由視訊或其他方式開會辦公。

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此外，考量防疫優先，她與黨籍市議員也同步在臉書發文支持陳時中研議「地方議會防疫措施」，呼應「順時中」政策，以防疫為優先。

由於本週正值臨時會開議期間，尤其明天的專案報告，若議員加一級主管，議場內已超過50人，而政治人物是高風險族群，也建議大家戴口罩開會，或者疫情期間暫停開臨時會。

李妍慧強調，議員是公眾人物，平常就接觸很多鄉親，雖然多數民代都已暫停或減少出席公開場合或聚會，但考量疫情若持續延燒，接下來還有定期大會要召開，因此希望新竹市議會採高標準防疫，避免造成防疫破口，共同為防疫工作把關，並依照中央流行疫情指揮中心的規範執行。

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