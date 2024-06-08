代理教師比率高 阿里山鄉逾5成

2024/06/08 05:30

校園不當體罰連環爆 議員質詢 嘉縣府表示逐年改善山區師資問題

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣近期發生兩起代理教師不當體罰學生，公立小學代理教師比率過高的問題，昨天再度成為議會總質詢議題，尤其極偏遠的阿里山鄉全鄉代理教師比率逾五成，十字國小最為嚴重，全校十一位教師只有兩位正式，代理多達九位；縣府教育處長李美華強調，正逐年改善山區代理教師比率偏高的問題，占比四成以上將優先分發，目標為全縣代理教師比率降至八％。

目標全縣代理教師比率降至8％

校園不當體罰連環爆，山區一名五年級男童疑因未交作業，遭張姓女代理教師抽打，致男童手臂及背部留下明顯傷痕、滿佈瘀青，怕到不敢上學；海區也有位五年級女童因數學成績不佳，遭陳姓女代課教師以熱熔膠打手心、罰跪著上課等，致女童做惡夢、畏懼上學。

議員武清山昨質詢指出，不當體罰與代理教師並不能劃上等號，但偏遠學校代理教師比率偏高值得檢討，尤其全縣六所原鄉國小有一半是代理教師，致流動性太高，影響師生互動互信，應以更積極做法解決。

對此縣長翁章梁一再重申，代理教師也有認真的教師，應給予肯定，禁止不當體罰已是社會共識，日前已邀集全縣校長要求負起責任，確實掌握校內動態。

占比四成以上 優先分發正式教師

李美華表示，將持續辦理正式教師甄選及公費生培訓，雙管齊下降低代理教師比率，針對原鄉國小代理教師比率較高，與台中教育大學合作開辦原住民公費生，畢業取得教師資格可回鄉教書。

教育處統計，國中普通班代理教師比率九．三％；國小普通班代理教師比率十四．五％；阿里山鄉各學校代理教師比率五十．八％，占比以十字國小最高，達八十二％，其次新美六十四％，第三為茶山五十五％，最低為達邦（含里佳分校）四十五％，全鄉九所學校比率都超過四成，全被列為新學年優先分發正式教師的對象。

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