下月迎球賽 博愛球場仍雜草枯枝遍地

嘉市議員李忠曆昨天總質詢，批評博愛球場周邊枯枝遍野等缺失。（記者丁偉杰攝）

2023/11/16 05:30

議員指責學校代管不善 廁所隔板破損 形同荒廢 抨擊市府未確實督促管理

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「二○二三年第廿六屆諸羅山盃國際少年軟式棒球邀請賽」將於下個月廿二至廿八日開打，兼任嘉義市棒球委員會主委、市議員李忠曆昨天總質詢，抨擊嘉市常辦理大小賽事，球場使用率頻繁，卻發生有學校代管的球場出現長滿雜草等缺失，形同荒廢般，批市府未確實督促管理，面臨比賽就要花錢整理，無疑浪費公帑，也造成市民觀感不佳。

黃敏惠：要求相關單位 負起責任

市長黃敏惠答詢說，疫情三年多來，今年諸羅山盃吸引國內外二五八支隊伍報名，包括來自外國十支隊伍，超過原先預期二五二支隊伍，為嘉市棒球盛事，場地管理不足處，會要求相關單位負起責任。

李忠曆說，興嘉球場、博愛球場為諸羅山盃其中的兩個比賽場地，分由兩校代管，雖然辛苦，但學校管理落差天壤之別，一個生氣蓬勃，一個奄奄一息。

教育處：每年補助學校 管理維護

他秀出博愛國小代管博愛球場多張照片，包括紅土內野區久未整理已長出茂密野草、球道緩衝區凹凸不平、公共廁所隔板破損、球場周邊雜草叢生及枯枝遍野等缺失，批評形同荒廢般，若需經費或人力配置，教育處應檢討管控。

教育處長郭添財說，市府每年均編列預算補助學校代管球場用地維護、管理、水電及相關設施維修，學校定期進行環境整理清潔；每年諸羅山盃、桃城盃、學生棒球運動聯賽等賽事，在比賽前除例行場地整理，也會請學校先行除草與樹木疏枝，加強檢視球場完備情形，以利賽事進行。

博愛國小：日前下雨未即時除草

博愛國小校長張英裕回應說，平日定期派員整理球場；日前因下雨草長的快，未即時除草，經整理後並未影響到慢速壘球賽事進行；廁所屬開放式，常發生設備遭蓄意破壞，會加強巡視，及強化球場及周邊環境整理即時性。

嘉市議員李忠曆昨天總質詢，抨擊博愛球場紅土內野區久未整理已長出茂密野草。（記者丁偉杰攝）

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