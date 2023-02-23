嘉科園區通過環評 6月啟動招商

南科嘉義園區位於嘉義縣太保市，鄰近故宮南院，開發面積約88公頃。（擷取自環評書件）

2023/02/23 05:30

2029年完成園區開發 將創造5700個就業機會及380億元年產值

〔記者林宜樟、陳嘉怡／綜合報導〕行政院環保署環境影響評估審查委員會昨召開會議，審查由國家科學及技術委員會南部科學園區管理局在嘉義縣太保市籌設的嘉義園區（以下簡稱嘉科園區），全案通過環評審查。

嘉科實中等校預計2024年招生

嘉義縣政府表示，嘉科園區將進入實質開發進程，今年六月將同步啟動招商及施作公共設施，園區內的嘉科實驗高級中等學校預計二○二四年招生，園區二○二九年完成開發，將創造五千七百個就業機會及三百八十億元年產值。

優先規劃水源交換及再生能源

嘉科園區預定地台糖太保農場平均每日需水量達五九○○立方公尺 （CMD）、總用電量六七○○○千瓦（KW），用水用電需求大。南科管理局昨於會議說明，若進駐廠商採取園區外水源交換，會優先規劃與南科所轄的其他園區，交換再生水或海淡水等水源，降低區內自來水依賴。

用電方面，要求八○○KW以上的進駐廠商，量產後須取得前一年度實際用電量的二○％再生能源；用電量更大的半導體廠商則設有再生能源分階段目標，二○三○年達二十五％、二○四○年達四十五％、二○五○年達到一○○％。

環頸雉巢位周邊50米暫緩施工

生態保育方面，南科管理局表示，環頸雉於四至七月繁殖期，若在施工期間發現巢位，會請施工單位暫緩巢位周邊五○公尺施工行為，滾動式檢討保育措施。

將發展6大產業 引進4大聚落

嘉科園區占地八十八公頃，開發經費七十‧六三億元，以「一環、雙軸、一心」為主軸，生產事業用地四十一‧六八公頃，將發展積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術六大產業，並引進精準健康、智慧載具、智慧農業和其他新興科技四大產業聚落。

縣長翁章梁表示，嘉科園區將鏈結大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區及水上南靖與中埔公館產業園區、民雄航太園區、水產精品加值園區等，強化產業群聚競爭力，結合在地需求，引導產業轉型升級與創新。

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