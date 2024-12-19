迎新年第一道曙光！ 「阿里山日出印象音樂會」主題曲曝光

創作才子林中宣演唱阿里山日出印象音樂會的主題曲「步上軌 向前看」。（記者王善嬿攝）

2024/12/19 16:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣「阿里山日出印象音樂會」2025年元旦清晨5點半，在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台停機坪舉行，陪伴民眾迎接新年第一道曙光。嘉義縣政府邀請創作才子林中宣創作主題曲今天首度曝光，並加碼元旦線上看直播抽獎等4大好禮，有機會抽中阿里山賓館每晚定價5萬4千元的「首相套房」等好禮。

今天宣傳記者會在嘉義縣政府前森林公園舉行，朱宗慶打擊樂團、歌手林中宣輪番登台演出，樂聲悠揚；林中宣也首度公開演唱阿里山日出印象音樂會主題曲「步上軌 向前看」，用美聲唱出阿里山森林與林鐵特色，療癒人心。

請繼續往下閱讀...

美籍華裔歌手林中宣自嘲中文不好、正努力學習，嘉義縣長翁章梁聽完主題曲，打趣地說「我聽最清楚就三個字就是阿里山」，他隨即帶林中宣、朱宗慶打擊樂團團長吳思珊等人到現場展示的農特產，包括林園製茶、宅意、奮起湖百年檜木甜甜圈等特色餐點，及認識阿里山咖啡、鄒族小米酒、金線蓮、奮起湖大飯店便當、阿里山百合等特產。

翁章梁表示，阿里山日出印象音樂會明年元旦清晨5點半登場，表演陣容包括朱宗慶打擊樂團、樂興之時管絃樂團、林中宣、鄒族「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」等跨界共演。

翁章梁說，阿里山日出印象音樂會慶祝舉辦23週年，民眾加入慢遊嘉義官方LINE，12月21、22、28、29日送好禮；明年元旦音樂會現場將送200份2025年嘉義限定桌曆；慢遊嘉義官方FB線上觀看阿里山日出印象音樂會直播，留下新年賀語，有機會獲阿里山賓館、阿里山英迪格酒店雙人住宿券，農曆新年9年也有天天抽活動。

請繼續往下閱讀...

阿里山賓館表示，飯店位於絕佳地理位置，可就近到祝山觀日平台欣賞音樂會，此次贊助阿里山日出印象音樂會「首相套房」買一送一住宿抽獎，並推出元旦追日之旅住房優惠。

嘉義縣政府今開記者會宣傳阿里山日出印象音樂會，邀民眾上阿里山迎接新年第一道曙光。（記者王善嬿攝）

阿里山賓館首相套房。（資料照）

嘉義縣長翁章梁（左）、林中宣（中）等品嚐甜甜圈等嘉義美食。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁等人品嚐阿里山咖啡。（記者王善嬿攝）

阿里山百合業者介紹重瓣百合花分別代表實現、幸福、美好花語。（記者王善嬿攝）

朱宗慶打擊樂團明年元旦首度到阿里山演奏，陪民眾迎接新年第一道曙光。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法