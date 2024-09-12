嘉縣攜手交通部與駕訓班 補助機車駕訓費用

嘉義監理所今天舉行「交通安全月啟動記者會暨機車上駕訓」宣導活動。（記者林宜樟攝）

2024/09/12 15:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府與交通部、駕訓班三方合作，首創補助民眾機車駕訓免學費，今天宣布嘉義縣為「機車駕訓‧抵嘉免費」專案縣市，由交通部補助學費1300元、縣府疊加補助1500元、轄區3家駕訓班吸收其餘差額，提供700個機車駕訓免學費名額。

嘉義監理所今天舉行「交通安全月啟動記者會暨機車上駕訓」宣導活動，嘉義縣長翁章梁、公路局副組長張耀輝、嘉義區監理所長黃萬益、中華民國汽車駕駛教育學會、宏佳騰公司、摩特動力公司等機車製造商及駕訓班等代表參與啟動儀式。

翁章梁說，嘉義縣前年18到24歲學生騎機車發生交通事故2314件，去年減少為2263件，降幅2.2%，縣府重視民眾用路安全，鼓勵民眾參加機車駕訓，與中央、駕訓班業者三方合作推出優惠方案，以教育訓練協助民眾瞭解路權和交通秩序，降低肇事率。

黃萬益說，今年交通安全月口號「車輛慢看停 行人安全行」，活動結合「人本交通停讓文化」，讓交通事故件數繼續下降，達成交通事故「零死亡」的願景。

嘉義區監理所指出，截至今年8月底，雲嘉南地區相較去年同期參加機車駕訓人數成長超過120%，是全國成長最快速的地區，未來將持續聯手地方政府及駕訓班業者推廣機車駕訓，為用路安全把關，讓交通安全觀念融入日常。

嘉義縣政府與交通部、駕訓班三方合作，首創補助機車駕訓免學費。（記者林宜樟攝）

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