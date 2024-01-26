賴清德、蕭美琴出席便當會 強調全力打造嘉義縣為無人機國家基地

總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴出席嘉義縣便當會。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/26 14:36

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴今天中午出席嘉義縣便當會時，呼應縣長翁章梁對無人機產業的期待，異口同聲強調將繼續大力支持嘉義無人機國家基地，賴清德更允諾會促進台積電來「嘉」設廠，表示30年風水輪流轉，現在轉到嘉義縣了。

翁章梁指出，美國的無人機業者今天向他表示，賴清德當選總統，他們就可以繼續再往前衝了，因為國防政策跟無人機的發展不會因政黨輪替產生變數，因而他也藉這個機會再度強調嘉義對無人機產業的期待。

蕭美琴表示，在美國服務期間拜訪好幾家美國的無人機公司，他們都有高度興趣跟台灣做產業合作，相信以台灣人長期產業基地，加上美國及全世界帶來的更成熟的技術，一起合作、推動無人機的發展，嘉義在無人機領域可以有很大的作為。

蕭美琴進一步說，無人機不是只有軍工產業不是只有國防，大家最關心的農業、防災、消防、教育研究、海洋資源運用都用得到無人機，甚至在美國已經有網購公司研發用無人機送貨，是很有潛力的產業。

賴清德指出，剛剛一坐下來，翁章梁就要求他就職前要再來看一次無人機，事實上，他會延續蔡總統政策繼續大力推廣無人機，因為這是符合時代的需要，不只是國安國防，商業農業交通各行各業都需要，不是幾千架，要以萬為數推動。

賴清德說，台積電要來嘉義縣設廠雖尚未定案，但他會大力促成，嘉義有土地，但也需要國科會協助，會積極配合翁章梁共同推動，讓台積電可以在嘉義縣，也是應該的，30年風水輪流轉，過去政府重北輕南，我們要均衡發展，22縣市應該一樣大。

賴清德強調，他在台南市長任內引進台積電3奈米廠，目前台南科學園區產值已經超越新竹，也讓台南不僅是台灣的台南，更因台積電3奈米廠成了世界的台南，由於台積電請1位員工，協力廠商就要有8位員工，因此只要1奈米廠來嘉義設廠，發展可期。

總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴出席嘉義縣便當會，受到鄉親熱烈歡迎。（記者蔡宗勳攝）

總統當選人賴清德允諾促成台積電來嘉設廠。（記者蔡宗勳攝）

副總統當選人蕭美琴強調促成美國無人機產業與台灣合作。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（右）和總統當選人賴清德交流。（記者蔡宗勳攝）

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