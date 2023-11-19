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陳冠廷梅山後援會成立 游錫堃讚「最優秀的年輕人才」

立法院長游錫堃稱讚陳冠廷是優秀的人才。（記者林宜樟攝）

立法院長游錫堃稱讚陳冠廷是優秀的人才。（記者林宜樟攝）

2023/11/19 13:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今天成立總統賴清德、陳冠廷立委梅山鄉聯合後援會，立法院長游錫堃站台助講時表示，明年選舉備受國際矚目，他認為陳冠廷是嘉義歷來最優秀的年輕人才，嘉義在這場選舉要發揮民主聖地的帶頭作用，把人才送進立法院，為台灣打拚。

賴清德、陳冠廷梅山後援會長由梅山鄉長林俊謀擔任，後援會總幹事為梅山農會總幹事黃書賢，游錫堃、立委蔡適應、政治評論員王義川、金鐘歌手楊烈到場站台助講。民進黨縣黨部主任委員陳川崎為陳冠廷披掛競選綵帶，陳冠廷競選總部主任委員張明達授旗給後援會長林俊謀，游錫堃致贈「包粽」並高舉陳冠廷的手，帶動台下近千支持群眾歡呼「當選」。

游錫堃表示，近日美國總統拜登跟中國領導人習近平會面，拜登直接要求中國不能介入台灣選舉，要尊重選舉結果，世界兩大強權關心台灣選舉，可見得台灣這次選舉有多重要，嘉義是台灣民主聖地，過去大小選舉都發揮帶頭作用，這次也要帶頭，讓總統勝選、國會過半，讓陳冠廷當選。游錫堃表示，在他的眼中，陳冠廷比陳明文還要優秀，絕對是值得鄉親栽培支持的人才。

王義川表示，未來立法院需要有國際觀的人才，陳冠廷在美國、日本讀書，到非洲烏干達當志工，為台灣打拚，不像對手秀名表、拚內褲、兒子在對岸做官賺錢，國民黨沒本事提出山區人選，而去支持這種人選，這是對鄉親的不尊重。

立委蔡適應表示，他當8年立委，長期在立法院外交國防委員會，到過很多國家，最清楚台灣需要外交人才，他遇到很多外國使節稱讚陳冠廷有國際觀，能力強，是台灣需要的人才，能幫助嘉義未來轉型成科技大縣走向國際化，梅山有很多優質農產品，更需要國際品牌、行銷。

陳冠廷表示，嘉義正從農工大縣轉型為農工科技大縣，他攻讀國際關係、公共行政，曾在日本企業就職、赴烏干達當志工、創業，回台後擔任蔡總統黨主席特助、行政院政務顧問、翁章梁縣長政策小組召集人，累積企業、民間組織及政府服務的經驗，做好為嘉義做事、為全民服務的準備，他有信心帶領梅山、嘉義向前行。

陳冠廷向鄉親拜票。（記者林宜樟攝）

陳冠廷向鄉親拜票。（記者林宜樟攝）

陳冠廷梅山後援會。（記者林宜樟攝）

陳冠廷梅山後援會。（記者林宜樟攝）

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