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    首頁　>　嘉義縣

    可惡內神通外鬼！ 台北、桃園營建廢棄物傾倒嘉義路邊

    嘉義縣中埔鄉社口村1處產業道路去年11月遭人非法傾倒多達50噸的營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣中埔鄉社口村1處產業道路去年11月遭人非法傾倒多達50噸的營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    2023/02/22 17:08

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉吳鳳廟附近人車罕至的偏僻農路，去年11月19日遭人棄置多達50噸營建廢棄物，經中埔警分局調閱路口監視器，循線查獲3名涉嫌棄置廢棄物卡車司機以及1名在地接應帶路男子，全案移送法辦，並將追查揪出幕後非法棄置集團。

    中埔分局義仁所去年11月獲報中埔鄉社口村1處產業道路上，有人非法傾倒廢棄物，會同環保局人員到場稽查，發現該處路邊棄置數量高達50噸，包含廢磚石、廢塑膠混合物、廢木材等營建廢棄物，經警方調閱路口監視器，通知陳姓、紀姓及鄭姓等司機3人到案說明。

    警方調查，涉案3名卡車司機所載運棄置廢棄物皆未領有相關許可文件許可，經環保局稽查人員認定，並開立稽查紀錄後，3人皆坦承該批堆置廢棄物是聽從他人指使，從台北市、桃園市等某工地拆除工程產出並載往業道路傾倒棄置，警方隨後又追查出1名當地帶路男子，又從男子口中得知有外地委託協助對象，尚在偵辦中，目前環保局已要求3人先行清運處理。

    為避免棄置地點淪為非法棄置場，現場拉封鎖線證據保全，3名棄置司機涉犯廢棄物清理法，未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，將面臨1年以上5年以下徒刑，得併科1500萬元以下罰金，目前由檢警持續偵辦。

    環保局說，轄內有2處合法棄置處理處，北部不法業者為節省環保處理費，四處非法棄置，棄置者、帶路者等層層分工，製造追查斷點，內神通外鬼相當可惡。

    嘉義縣中埔鄉社口村產業道路去年11月遭人非法傾倒營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣中埔鄉社口村產業道路去年11月遭人非法傾倒營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣中埔鄉社口村產業道路去年11月遭人非法傾倒營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣中埔鄉社口村產業道路去年11月遭人非法傾倒營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣中埔鄉社口村產業道路去年遭人非法傾倒營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣中埔鄉社口村產業道路去年遭人非法傾倒營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣中埔鄉社口村產業道路去年11月遭人非法傾倒營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣中埔鄉社口村產業道路去年11月遭人非法傾倒營建廢棄物。（記者蔡宗勳翻攝）

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