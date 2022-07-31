嘉義縣府辦青年小聚 翁章梁化身Rocker代言「諸羅祭」

嘉義縣長翁章梁化身Rocker為「諸羅祭」代言。（記者林宜樟攝）

2022/07/31 17:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府今天下午在於蒜頭糖廠舉辦「嘉我好漾」青年小聚活動，各青年團隊及青創公司參與分享創業甘苦談，嘉義縣長翁章梁到場勉勵青年，更戴上墨鏡、背上電吉他，化身為Rocker，以酷炫造型為青創團隊「有種創造工作室」於8月13至14日在民雄日式招待所舉辦的「諸羅祭」音樂祭代言。

翁章梁今天聆聽青年對於嘉義縣未來的期待、想法及願景，翁章梁請勞青處輔導協助青年創業，協助媒合合適的創業基地，作為青年能定期聚會、討論的空間；翁章梁說，青年小聚許多青年都不是嘉義人，因為求學與嘉義縣產生連結，選擇在嘉義縣定居，試圖從嘉義的元素中找到創業的基礎。

翁章梁說，創業的過程中初期會遇到很多困難，縣府將會盡力協助，他也勉勵青年，發展的過程累積的能量足夠，被外界看見的機會就會提高，希望青年們能以嘉義當作基地，將能量讓全台灣看見，更讓世界看見。

縣府勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，勞青處積極的透過職能課程、專題小聚、焦點工作坊以及產業發展論壇等不同的活動設計，提供給各種不同領域的青年學子，增加青年們跨族群跨地區的交流機會。

陳奕翰說明，「嘉我好漾」Action Plan，將繼續推動青年課程、青年小聚、青年參訪、青年論壇及成果展等活動，課程方面有視覺溝通美學力、產品開發企劃系統思考模式等內容，青年小聚在各鄉鎮透過不同議題，讓青年互相交流與互動，訊息可至嘉義縣政府勞青處臉書粉絲專頁查詢或以洽詢05-3620123分機8843謝小姐。

嘉義縣府青年小聚活動，年輕人暢談夢想與願景。（記者林宜樟攝）

嘉義縣府青年小聚活動，年輕人暢談夢想與願景。（記者林宜樟攝）

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