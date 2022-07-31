嘉義水上型男學當主廚 開心做料理給家人享用

嘉義縣長翁章梁（右二）等來賓一起體驗下廚，享用社區型男主廚的料理。（記者林宜樟攝）

2022/07/31 15:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉樂齡學習中心有感於許多男性長輩不會做菜，身邊沒老伴時就只能在外用餐，舉辦課程讓男性學習做菜，兼顧營養均衡，能照顧自己也能照顧家人，今天眾多男士們展現學習成果，開心上菜，還有長輩首次做菜給老婆吃，「很開心，以後還要做！」

嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭等今天到溪東公園參加水上樂齡中心舉辦的「幸福味道‧誰來上菜」成果發表，有餐桌饗宴、童玩、甜甜圈DIY活動，翁章梁等一同做壽司，體驗下廚樂，上菜給長輩用餐。翁章梁說，父親節快將至，今天型男主廚們為家人及獨居長輩做菜慶祝，選用在地的食材，運用四季的概念設計在地四季饗宴，展現男性廚藝

水上鄉樂齡學習中心主任黃意萍說，樂齡學習中心期望透過課程，讓男士們學會照顧自己的胃，進而照顧家人，更將幸福擴及獨居老人；因此打造「男士料理工棚」，課堂中老師將食安與營養觀念帶進課程，認識正確的飲食概念、均衡飲食及食安知識。指導老師「咪咪」老師說，自己是營養師，教導男性學員料理及健康營養知識，學員們表現很優秀，「做出來的餐點比我想像的還更好」。

「這是第一次作菜給老婆吃」，學員王銳新說，這次學做雞翅包飯、特色飲料，老婆吃得開心，以後還要繼續做。學員薛武登說，以前不會做這些料理，這次學做打拋泰式手捲、泰式蒸鱸魚，能夠做給家人吃，這次還學到擺盤，過年過節時更有看頭。

林緗亭說，許多男性長輩以前不太進廚房，然而當另一半不在身邊時，就需自己照顧自己，透過樂齡課程瞭解營養知識，學習料理作法，照顧自己也能照顧他人，很有意義。

嘉義縣水上鄉的男性長輩學做料理，給家人和獨居老人享用。（記者林宜樟攝）

學員王銳新（右）第一次作菜給老婆吃。（記者林宜樟攝）

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