為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    「民雄鬼屋」驚見詭異人臉 遊客嚇到衝去拜拜

    嘉義民雄鬼屋窗內牆壁浮現詭異人臉，如站著看外面的動靜。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義民雄鬼屋窗內牆壁浮現詭異人臉，如站著看外面的動靜。（記者蔡宗勳攝）

    2022/07/27 16:53

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕張姓男子日前和友人到嘉義「民雄鬼屋」參觀，拍了許多照片，回家整理照片時，赫然發現古厝窗內牆壁浮現疑似人臉，而且宛若瞪著拍攝者，頓時毛骨悚然，也有遊客表示被這個詭異鬼臉嚇一大跳，而且立刻感到心神不寧，嚇著趕緊離開跑到大士爺廟拜拜求平安。

    將於7月29日上映的電影「民雄鬼屋」，劇組預計於上映前夕、明天中午到真的「民雄鬼屋」宣傳，而受到電影上映前強力宣傳的影響，這陣子到「民雄鬼屋」探險的人絡繹於途，重現往年熱鬧的氣氛，結果也傳出幾起「嚇人」的事件。

    據了解，張姓男子是在26日下午4點多到民雄鬼屋探險拍照，返家整理照片時，驚見有張照片洞開的窗戶內牆壁浮現一張人型臉，而且似乎有雙眼睛盯著他看著，嚇到趕緊到廟宇拜拜，求平安，直說「真的不要不信邪！」，否則鬼月將到，恐會嚇掉半條命。

    嘉義縣文化觀光局官網指出，民雄鬼屋為「劉家古樓」，其所謂的靈異傳說有各種版本，但大多穿鑿附會，得不到證實，根據劉家古厝主人後代表示，因為古厝位處偏僻才遷居至市區，在乏人整理的情況下，久而久之，古厝屋頂坍塌，樹木攀牆生長，加上荒煙蔓草，不料卻成為鄉野傳奇中的主角，變成了鬼屋。

    嘉義民雄鬼屋窗內牆壁浮現詭異人臉，如站著看外面的動靜。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義民雄鬼屋窗內牆壁浮現詭異人臉，如站著看外面的動靜。（記者蔡宗勳攝）

    受電影即將上映影響，嘉義「民雄鬼屋」人氣轉旺。（記者蔡宗勳攝）

    受電影即將上映影響，嘉義「民雄鬼屋」人氣轉旺。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義「民雄鬼屋」牆上遭人塗鴉。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義「民雄鬼屋」牆上遭人塗鴉。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義「民雄鬼屋」傳說中有人自盡的古井。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義「民雄鬼屋」傳說中有人自盡的古井。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彤彤拍《民雄鬼屋》驚見靈異 借法器護身
    2022/07/18 05:30

    彤彤拍《民雄鬼屋》驚見靈異 借法器護身
    楊謹華重返《民雄鬼屋》拍攝場景 首演鬼片坦承自己是「被虐狂」
    2022/06/29 19:46

    楊謹華重返《民雄鬼屋》拍攝場景 首演鬼片坦承自己是「被虐狂」

    國揚攜手大陸工程 國揚吉麟序寫傳奇
    楊謹華闖民雄鬼屋 揪觀眾沉浸式實境體驗
    2022/06/06 05:30

    楊謹華闖民雄鬼屋 揪觀眾沉浸式實境體驗
    民雄鬼屋魅力不再?農曆7月遊客寥寥無幾
    2021/08/24 13:37

    民雄鬼屋魅力不再?農曆7月遊客寥寥無幾

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    別鐵齒！ 買古厝還得向「死人」買一次平息冤氣
    2020/11/18 22:01

    別鐵齒！ 買古厝還得向「死人」買一次平息冤氣
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播