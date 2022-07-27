「民雄鬼屋」驚見詭異人臉 遊客嚇到衝去拜拜

嘉義民雄鬼屋窗內牆壁浮現詭異人臉，如站著看外面的動靜。（記者蔡宗勳攝）

2022/07/27 16:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕張姓男子日前和友人到嘉義「民雄鬼屋」參觀，拍了許多照片，回家整理照片時，赫然發現古厝窗內牆壁浮現疑似人臉，而且宛若瞪著拍攝者，頓時毛骨悚然，也有遊客表示被這個詭異鬼臉嚇一大跳，而且立刻感到心神不寧，嚇著趕緊離開跑到大士爺廟拜拜求平安。

將於7月29日上映的電影「民雄鬼屋」，劇組預計於上映前夕、明天中午到真的「民雄鬼屋」宣傳，而受到電影上映前強力宣傳的影響，這陣子到「民雄鬼屋」探險的人絡繹於途，重現往年熱鬧的氣氛，結果也傳出幾起「嚇人」的事件。

據了解，張姓男子是在26日下午4點多到民雄鬼屋探險拍照，返家整理照片時，驚見有張照片洞開的窗戶內牆壁浮現一張人型臉，而且似乎有雙眼睛盯著他看著，嚇到趕緊到廟宇拜拜，求平安，直說「真的不要不信邪！」，否則鬼月將到，恐會嚇掉半條命。

嘉義縣文化觀光局官網指出，民雄鬼屋為「劉家古樓」，其所謂的靈異傳說有各種版本，但大多穿鑿附會，得不到證實，根據劉家古厝主人後代表示，因為古厝位處偏僻才遷居至市區，在乏人整理的情況下，久而久之，古厝屋頂坍塌，樹木攀牆生長，加上荒煙蔓草，不料卻成為鄉野傳奇中的主角，變成了鬼屋。

嘉義民雄鬼屋窗內牆壁浮現詭異人臉，如站著看外面的動靜。（記者蔡宗勳攝）

受電影即將上映影響，嘉義「民雄鬼屋」人氣轉旺。（記者蔡宗勳攝）

嘉義「民雄鬼屋」牆上遭人塗鴉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義「民雄鬼屋」傳說中有人自盡的古井。（記者蔡宗勳攝）

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