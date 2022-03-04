為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    阿里山公路昭和櫻處處開 週末上山可賞不同花況

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    2022/03/04 10:09

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山公路沿線數量最多的昭和櫻花況今年並未統一，根據「櫻花達人」黃源明觀察，頂湖、中興製茶所及阿里山公路部分路段率先盛開，石棹民宿區櫻之道、竺園、長青居其次，巃頭明隧道、石棹加油站沿線週邊最晚盛開，這個週末假日上山可觀賞到不同的花況，饒富趣味。

    黃源明表示，以櫻之道為首的石棹民宿區仍然高居人氣王，特別是長青居週邊的昭和櫻頗有後來居上的氣勢，且民宿內的紫藤花是每年嘉義山區最早盛開，預估下週就會盛開，可同時賞昭和櫻和紫藤，應該是長青居在石棹民宿區的最大優勢。

    黃源明指出，中興製茶所昭和櫻雖已過最大期花況，但整體盛開氣勢依舊驚人，迷糊步道的昭和櫻算是隱藏版的景點，沒有走進樂米吊橋是無法感受它的獨特魅力，最晚盛開的昭和櫻是巃頭明隧道和石棹加油站沿線周邊，從巃頭就可見到整排滿開的昭和櫻，到了59公里處的明隧道更是讓人驚喜連連，兩旁的昭和櫻夾道歡迎，真的變成櫻花公路了。

    阿里山國家森林遊樂區的花況也漸入佳境，尤其工作站前已可感受到阿里山百花盛開的感覺，黃源明說，花季前暖身的粉色系櫻花及白色的唐實櫻已進入尾聲，另一種類似吉野櫻的白色櫻花，目前在大門收費站、阿里山賓館、工作站香林橋、沼平公園都已進入盛開期。

    黃源明強調，花季主角的染井吉野櫻，指標的工作站櫻王零星初開，但因為天候轉晴，高溫會明顯的催化，預估下週花季開幕時，櫻王就會有明顯的花況（3到5分開，甚至更多）。

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前櫻王含苞待放。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前櫻王含苞待放。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前櫻王含苞待放。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區工作站前櫻王含苞待放。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所昭和櫻與茶園相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所昭和櫻與茶園相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所昭和櫻與茶園相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所昭和櫻與茶園相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所昭和櫻已過滿開期。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所昭和櫻已過滿開期。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    注意！台18線阿里山段施工 2/21至3/22交通管制
    2022/02/18 16:15

    注意！台18線阿里山段施工 2/21至3/22交通管制
    阿里山公路邊坡有危木 8月20日單線交管移除
    2021/08/19 17:13

    阿里山公路邊坡有危木 8月20日單線交管移除

    細品最美捷運 探索周邊小確幸
    受困6天半！ 阿里山青年活動中心道路搶通 人車脫困
    2021/08/13 17:37

    受困6天半！ 阿里山青年活動中心道路搶通 人車脫困
    嘉縣阿里山鄉8日停班停課 其餘鄉鎮市正常上班課
    2021/08/07 21:47

    嘉縣阿里山鄉8日停班停課 其餘鄉鎮市正常上班課

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播