阿里山公路昭和櫻處處開 週末上山可賞不同花況

阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

2022/03/04 10:09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山公路沿線數量最多的昭和櫻花況今年並未統一，根據「櫻花達人」黃源明觀察，頂湖、中興製茶所及阿里山公路部分路段率先盛開，石棹民宿區櫻之道、竺園、長青居其次，巃頭明隧道、石棹加油站沿線週邊最晚盛開，這個週末假日上山可觀賞到不同的花況，饒富趣味。

黃源明表示，以櫻之道為首的石棹民宿區仍然高居人氣王，特別是長青居週邊的昭和櫻頗有後來居上的氣勢，且民宿內的紫藤花是每年嘉義山區最早盛開，預估下週就會盛開，可同時賞昭和櫻和紫藤，應該是長青居在石棹民宿區的最大優勢。

黃源明指出，中興製茶所昭和櫻雖已過最大期花況，但整體盛開氣勢依舊驚人，迷糊步道的昭和櫻算是隱藏版的景點，沒有走進樂米吊橋是無法感受它的獨特魅力，最晚盛開的昭和櫻是巃頭明隧道和石棹加油站沿線周邊，從巃頭就可見到整排滿開的昭和櫻，到了59公里處的明隧道更是讓人驚喜連連，兩旁的昭和櫻夾道歡迎，真的變成櫻花公路了。

阿里山國家森林遊樂區的花況也漸入佳境，尤其工作站前已可感受到阿里山百花盛開的感覺，黃源明說，花季前暖身的粉色系櫻花及白色的唐實櫻已進入尾聲，另一種類似吉野櫻的白色櫻花，目前在大門收費站、阿里山賓館、工作站香林橋、沼平公園都已進入盛開期。

黃源明強調，花季主角的染井吉野櫻，指標的工作站櫻王零星初開，但因為天候轉晴，高溫會明顯的催化，預估下週花季開幕時，櫻王就會有明顯的花況（3到5分開，甚至更多）。

阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家森林遊樂區工作站前的花況。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家森林遊樂區工作站前櫻王含苞待放。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家森林遊樂區工作站前櫻王含苞待放。（記者蔡宗勳攝）

中興製茶所昭和櫻與茶園相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

中興製茶所昭和櫻與茶園相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

中興製茶所昭和櫻已過滿開期。（記者蔡宗勳攝）

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