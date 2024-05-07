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驚悚！駕駛身體不適 失控連撞2汽車、3機車

嘉義縣台18線與台3線路口發生車禍，綠色轎車失控迎面撞擊休旅車。（圖由警方提供）

嘉義縣台18線與台3線路口發生車禍，綠色轎車失控迎面撞擊休旅車。（圖由警方提供）

2024/05/07 14:56

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉台18線與台3線路口今天早上8時許發生驚心動魄的連環車禍，65歲蔡姓男子駕駛轎車疑因身體不適失控追撞前車，再衝往對向車道迎面撞擊休旅車，另波及到路邊3台機車，警消到場發現肇事的蔡某意識不清、低血糖，給予iv注射及相關救護處置後，送往嘉義榮民醫院救治，事故原因由警方調查釐清中。

警方調查，65歲蔡姓男子獨自駕駛綠色轎車沿台18線由西往東方向行駛，行經台3線路口時，疑因身體不適而失控追撞前方同向由陳男所駕駛的白色轎車，再駛向對面車道並撞擊對向由楊姓女子駕駛的灰色休旅車，另波及到停放在路邊之3台機車。

警方表示，這起車禍造成蔡男臉部及手部擦挫傷，但疑因低血糖致意識不清，經送醫急救後已恢復意識，無生命危險並暫於醫院住院觀察中，灰色休旅車楊性女駕駛則腰部輕微挫傷，自行就醫。

案經警方初步調查，3名汽車駕駛未有酒駕情事，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔警分局呼籲民眾如果身體不適，為保護自身及他人安全，切勿勉強駕車，同時不要疲勞駕駛，上路也要專心駕駛，不要分心，避免造成生命危害及交通事故發生。

綠色轎車失控迎面撞擊休旅車，波及停放路邊機車。（圖由警方提供）

綠色轎車失控迎面撞擊休旅車，波及停放路邊機車。（圖由警方提供）

綠色轎車失控迎面撞擊休旅車，波及停放路邊機車。（圖由警方提供）

綠色轎車失控迎面撞擊休旅車，波及停放路邊機車。（圖由警方提供）

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