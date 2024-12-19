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    首頁　>　嘉義市

    嘉市頂庄關懷據點 每週服務10個時段

    嘉義市頂庄社區照顧關懷據點結合巷弄長照站升級服務，提升高齡照護品質。（記者王善嬿攝）

    嘉義市頂庄社區照顧關懷據點結合巷弄長照站升級服務，提升高齡照護品質。（記者王善嬿攝）

    2024/12/19 05:30

    結合巷弄長照站升級服務 提供共餐 助長輩延緩失智失能

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市頂庄社區照顧關懷據點結合巷弄長照站升級服務，今年轉型由台灣社區關懷照護推廣協會與頂庄社區發展協會、里辦公處共同承接，量能增加，原本每週服務兩個時段（每時段三小時）擴大至十個時段，並提供預防延緩失智失能、共餐、健康促進等服務，提升社區高齡照護品質。

    打造成高齡者「第二個家」

    市長黃敏惠、台灣社區關懷照護推廣協會理事長許純淇、頂庄社區發展協會理事長莊天基等昨為據點進行揭牌；黃敏惠表示，「頂庄社區照顧關懷據點及巷弄長照站」在二○○八年成立，由里長、社區幹部推動十六年，現由台灣社區關懷照護推廣協會與社區、里辦公處共同合作與執行，並推動連續性的預防延緩失智失能課程，讓長輩、家屬放心託付。

    黃敏惠表示，嘉義市已布建四十個社區照顧關懷據點、二十二個醫事巷弄長照站及七個花甲食堂，讓長輩在熟悉的環境受全方位照顧，增進老人間互動、改善飲食及運動，打造完善的照顧網；許純淇表示，希望打造關懷據點為長輩「第二個家」，幫助長輩走出家門、學習新事物、結交朋友，讓生活更豐富充實。

    鼓勵學習新事物 生活更豐富

    市府社會處表示，頂庄社區照護關懷據點及巷弄長照站服務時段擴大為每週一至週五上午九點至下午四點半，共服務十時段，服務對象為六十五歲以上長輩。

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