嘉邑福安舘「微型保險」 助38萬人

福安舘管委會主委蔡昆谷（左起）、福安王爺慈善會理事長曾國治由太保市長鄭淑分、麻寮里長侯水波陪同將保險金交給柯男。（記者林宜樟攝）

2024/09/17 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市嘉邑代天巡府福安舘與保險公司、善心團體推動為弱勢民眾投保微型保險十餘年，全國已有三十八萬餘人受惠，今年五月嘉義縣太保市麻寮里柯家發生大火，柯妻與兩個兒子被燒死，留下柯姓男子及三個女兒，昨社團法人嘉義市福安王爺慈善會將柯妻過世後的微型保險金三十萬元交給柯男，幫助柯家度過難關，體現王爺濟世精神。

行善10餘年 吳府三王獲稱慈善王爺

福安舘管委會主委蔡昆谷、福安王爺慈善會理事長曾國治昨由太保市長鄭淑分、麻寮里長侯水波陪同將保險金支票交給柯男；蔡昆谷表示，昨先將柯妻的保險金三十萬交給柯男，柯家兩子的保險金共六十萬元，因年齡未滿十五歲，將由縣府再轉交。

蔡昆谷表示，福安舘主祀吳府三王，是南鯤鯓代天府五府千歲欽點在嘉義市的行舘，為藉由王爺信仰發揮淨化人心的力量，福安舘成立慈善會，與保險公司、民間善心團體合作，由地方政府提供弱勢民眾資料，協助投保額度三十萬元的微型保險，吳府三王因而有「慈善王爺」美名。

30萬保險金 資助大火受災戶度難關

鄭淑分表示，感謝福安舘推動微型保險，聚集眾人力量幫助弱勢民眾，讓柯家能有保險金度過難關，公所也針對受災戶鄰近的計畫道路進行規劃，希望能減少憾事發生。

蔡昆谷說，福安舘即將於九月二十八日至三十日進行甲辰年「百年天香路」，起駕前往南鯤鯓代天府天香祈福，徒步香路傳承自清代南鯤鯓李大王入諸羅城的舊香路，歡迎沿途信眾設香案迎接李大王及吳三王，隊伍沿途不燃放鞭炮、不提供餐盒，提倡垃圾減量並落實垃圾不落地，希望能提升廟會環保文化風氣，弘揚王爺信仰。

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