《嘉義》李俊俋首場造勢晚會 14日登場

民進黨嘉義市長參選人李俊俋（中）日前與立委蔡易餘（左）、范雲（右）為十八歲公民權宣講。 （李俊俋競選總部提供）

2022/10/12 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕搶攻年輕選票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋首場大型造勢活動，選定十四日晚間七點在中正公園音樂廣場舉辦「年青挺台灣」造勢晚會，廣邀青年世代及大眾一起來力挺十八歲公民權修憲案複決公投，在十一月二十六日投下歷史性的一票！

當晚7 點在中正公園音樂廣場舉辦

李俊俋競選總部表示，「年青挺台灣」造勢晚會將邀請民進黨前主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、立委張宏陸、賴瑞隆及前立委陳柏惟等人到場助講，也有學生團體帶來舞蹈表演及在地青創者分享成果。

亞洲唯一擠進前十的全面民主國家

李俊俋說，近年來國際主要民主國家都降低投票年齡至十八歲，英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布二○二一民主指數報告，台灣排名全球第八，更是亞洲唯一擠進前十的「全面民主」國家，顯示台灣受世界肯定，然而法定投票年齡卻依然維持在一九四六年所制定的二十歲。

李俊俋說，他在二○○五至二○○八年擔任總統府憲改辦公室主任，當時憲改辦公室舉辦憲政論壇、演講、座談、辯論等近四千餘場，也從民間、學界蒐集共十五個憲改版本，目的就是希望繼續擴大公民參與，讓我們的憲法也能夠與時俱進。

他於二○一二年擔任第八屆立委時，兼任民進黨團憲改小組召集人，也在二○一五年立院成立修憲委員會時擔任召委，持續推動憲政改革。

廣邀鄉親一起來力挺18歲公民權

「投票支持十八歲公民權，讓台灣民主更有力！」李俊俋表示，今年三月十八歲公民權修憲案在立院三讀通過，修憲案出了立院，還有公民複決的極高門檻，需要九六五萬同意票才生效，除了需要年輕朋友投票支持，也呼籲鄉親一起挺年輕人，挺民主，挺台灣的未來。

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