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    首頁 > 嘉義市

    嘉義市藍白合生變？黃國昌：希望也相信這只是謠傳

    2026/03/20 21:08 記者丁偉杰／嘉義報導
    民眾黨主席黃國昌（右）今晚在廟口開講推薦張啓楷（左）是最佳嘉義市長人選。（記者丁偉杰攝）

    民眾黨主席黃國昌（右）今晚在廟口開講推薦張啓楷（左）是最佳嘉義市長人選。（記者丁偉杰攝）

    為爭取「藍白合」民調出線，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，今晚舉行首場廟口開講。對於外傳嘉市藍白合生變，黨主席黃國昌受訪表示，他希望也相信這只是謠傳，台灣人民真的受夠了，在野團結能讓台灣重視民生問題，讓下一代看得到未來，這是大家共同期待。

    張啓楷則表示，民進黨市長人選去年底已定案，對手立委王美惠非常強，藍白合有點拖延，國民黨比較不是那麼急，民眾黨明確表達希望整合時間快一點，最好下週就可以民調，因為不是只有上層整合，而是嘉市藍白合支持者早點整合共同努力，比較有機會在民主聖地嘉市得到勝選，為市民服務。

    國民黨嘉義市長參選人翁壽良也動作頻頻，換上穿著醫師袍的街頭宣傳看板，18日在市黨部正式啟動「改變，前進，心嘉義」競選宣傳車，希望讓更多鄉親了解他參選的初衷與願景。

    張啓楷今晚起連續3天舉辦廟口開講衝刺民調出線，首場在文財殿登場，由黃國昌與政論節目主持人王淺秋開講，前立委蔡壁如主持；明晚移師鵬思宮，邀請創黨主席柯文哲、前立委林國成等人助講；後天晚間在白沙王宮，由立委王安祥等人站台。

    對於嘉市藍白合進度，國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，25日國民黨、民眾黨兩黨黨中央將針對民調時間、方式及相關事宜協商。黃國昌也表示，兩黨通過合作協議後，進入地方協調階段，第一站就是嘉市，嘉市一定集合所有在野力量，推出最強市長參選人。

    張啓楷今晚起連續3天舉辦廟口開講衝刺民調出線，首場在文財殿登場。（記者丁偉杰攝）

    張啓楷今晚起連續3天舉辦廟口開講衝刺民調出線，首場在文財殿登場。（記者丁偉杰攝）

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（中）今晚在文財殿舉行首場廟口開講。（記者丁偉杰攝）

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（中）今晚在文財殿舉行首場廟口開講。（記者丁偉杰攝）

    張啓楷首場廟口開講，吸引支持者到場。（記者丁偉杰攝）

    張啓楷首場廟口開講，吸引支持者到場。（記者丁偉杰攝）

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