藍營「姊弟之爭」初選民調倒數 江啟臣潭子造勢晚會人氣旺

立法院副院長江啟臣20日晚間於潭水亭廟埕舉辦「台中．啟程」見面會，呼籲民眾支持。（記者廖耀東攝）

國民黨台中市長提名初選民調在即，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣「姊弟之爭」白熱化，江啟臣今（20日）晚於潭水亭廟埕舉辦「台中．啟程」見面會。現場氣氛沸騰，同黨立委廖偉翔與前台中市府觀旅局長林筱淇等人助講，呼籲鄉親守住電話，讓江啟臣接棒市長盧秀燕，將台中打造成具備國際視野的「旗艦城市」。

今日潭子造勢晚會由台中市無黨籍議員徐瑄灃負責主辦，林筱淇首先上台助講，她指出，江啟臣是國際政治外交專家，將來他當市長，能將歐洲、美國的投資帶進台中、帶進潭子，創造更多就業機會，吸引人才移居，進一步帶動地方建設。

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徐瑄灃說，現在台中只有一條捷運綠線，江副院長提出「捷運紅線」要經過潭子崇德路，非常認同江副院長提出的「捷運紅線」，希望藉由完善的大眾運輸，增加潭子交通的便利性，帶動地方的發展。

廖偉翔表示，江啟臣他除了國際化，更關心年輕人的未來，推動「青年可負擔住宅」是他當台中市長時最重要的政見之一，要讓年輕人可以在捷運站附近買得起一坪25萬的房子。

江啟臣說，心裡面有一個建設台中藍圖，希望台中更宜居、更國際，產業可以再升級，國際化程度能夠再加強，這就是心目中的旗艦城市。希望未來台中人走出去說「我來自台中」、「我是台中人」，身為一個台中人覺得很驕傲、光榮。

立法院副院長江啟臣20日晚間於潭水亭廟埕舉辦「台中．啟程」見面會。（記者張軒哲攝）

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