涉詐助理費二審改口認罪 嘉市議員戴寧聲淚俱下：年底願繳回431萬

涉詐助理費被一審重判刑10年6月的嘉義市議員戴寧，上訴後在台南高分院開庭時改口認罪、表明願在今年底繳回431萬多元不法所得。（資料照）

2024/09/25 15:16

〔記者王俊忠／台南報導〕嘉義市四連霸無黨市議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她貪污詐財、偽造文書等罪判刑10年6月，沒收431萬多元不法所得。戴寧上訴二審，高等法院台南分院今審理時，她一改在準備庭聲明無罪說法、聲淚俱下地認罪說願意承擔責任，她坦言知道有些助理是掛名的，並願於今年12月底繳回這筆不法所得。

台南高分院開審理庭戴寧胞弟也以證人身分出庭，他稱曾任8屆的議員爸爸戴建三，2005年因賄選被判有罪，以親情壓力逼姊姊從台北回嘉義接棒，姊姊不願意放棄在台北努力打拚，爸爸於2008年下最後通牒、揚言斷絕父女關係，姊姊不得不回嘉義參選。

戴弟說，姊姊沒有從政過，都以爸爸當議員模式來僱用助理或公費助理，直到2020年姊姊參選立委，父親罹癌後，姊姊才完全處理僱用助理事宜。他並說，當時姊姊為爭取僱用第1位私人助理作為公費助理，父女吵了半年以上、家庭鬧革命半年，因為這些都是父親全權主導。

戴寧在開庭時一度情緒激動、低聲啜泣，審判長詢問緣由、是否需暫時休庭？律師代答說，戴寧為了認罪這事、情緒起伏大。戴寧透露，原本在台北投資公司，在爸爸親情攻勢下，才回嘉義代父參選，很感謝鄉親支持，第1次參選就順利當選，但其實在她的人生規劃，並沒有從政這條路。

戴寧說，當時在父親服務處內選務、服務到問政，都是從零開始，她當選後父親全權作主，當時她對如何僱用助理都不清楚，因為都是父親處理。當時她知道有些助理是掛名的，但因為她身為議員也有責任，願意承擔責任。過去與父親為服務處工作、作業有許多爭執，談到已故父親過往，戴寧不禁悲從中來、落淚哽咽。

戴寧並說有與律師討論、願意繳回一審認定不法所得431萬多元，但因這不是筆小數目，希望法官寬限她可以在12月底繳回這筆錢。

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