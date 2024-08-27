嘉市疊杯代表隊特教生與普通生並重 全國賽奪團體冠軍

嘉義市疊杯代表隊在「全民錦標賽」特別組團體賽勇奪冠軍。（嘉市政府提供）

2024/08/27 16:47

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市疊杯代表隊日前在「全民錦標賽」獲得7金、4銀、8銅等佳績，並在特別組團體賽勇奪冠軍。市府表示，嘉市代表隊為少數以特教學生和普通學生並重的隊伍，分別來自全市11所高國中小13名特教生、29名普通生，有此成績，對學子而言是很特別又難得的經歷。

市府教育處長郭添財說，競技疊杯運動讓普通生和特教生一同練習和比賽，透過融合運動，為特教孩子搭起舞台，除了看見每個人的特殊，更也可以實現每個人追求夢想和奪獎的權利，代表隊師長及家長對孩子的關懷和指導，讓人動容。

育人國小校長楊家豪說，該校辦理全市競技疊杯運動代表隊的培訓工作邁入第4年，代表隊除了參與多場全國賽事外，也帶領嘉市選手參與過3場國際賽事。

「全民錦標賽」於本月24、25日舉行，700名來自全國14縣市以及香港的選手同場競技，嘉市代表隊一舉拿下7金、4銀、8銅，以及7項第四名、7項第五名、4項第六名、6項第七名、3項第八名、4項第九名、3項第十名佳績。

參加特別組的汪佑叡此次賽事榮獲4項金牌，他感謝市府重視特教生權益，讓特教生也能成為全國賽事的運動選手；一般組別拿到3項銅牌的吳昱興說，這次各縣市的選手都很強，要繼續努力練習，才能讓自己變得更厲害。

嘉市疊杯代表隊在「全民錦標賽」親子組比賽獲得金牌。（嘉市政府提供）

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