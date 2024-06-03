台大申請入學放榜 嘉中蘇玥儒醫學系榜首

嘉義高中科學班蘇玥儒申請入學錄取台大醫學系榜首。（嘉義高中提供）

2024/06/03 18:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣大學申請入學放榜，嘉義高中14人錄取台大，科學班考生蘇玥儒還摘下台大醫學系榜首，她曾參加嘉義基督教醫院阿里山醫療活動，渴望從醫，如願錄取第一志願，她感謝學校提供資源，讓她知道考試準備方向。

嘉中14人透過申請入學管道錄取台大，加上繁星、特選與希望入學6人，共20名學生將成為台大新鮮人。

嘉義女中台大申請入學錄取共12人次，包含圖書資訊系、戲劇系、物理系、地質科學系、地理環境資源系、材料科學與工程系、園藝暨景觀系、生物產業傳播暨發展系、國際企業系、化學工程系。日前繁星推薦放榜，第八學群醫學系1人錄取台大醫學系。

蘇玥儒的導師謝閔豐說，蘇玥儒數理能力優異，還積極參與班級事務，同學有課業問題她都熱心協助，是老師的最佳助手。

蘇玥儒分享讀書心得說，上課認真聽講、善用學校資源，多練習並多與同學切磋討論，了解時事並思考可以切入探討的角度。

謝閔豐說，蘇玥儒常一起讀書、打球、看電影的同班同學陳道勤、陳五學、李杰駿，分別錄取台大材料科學與工程系、資訊工程系、物理系，將一起上台大。

此外，嘉中語資班林奐宇錄取台大法律系財經法學組，同時申請錄取國外西雅圖華盛頓大學、加州大學聖地牙哥分校、加州大學戴維斯分校與澳洲墨爾本皇家理工大學等校。

林奐宇媽媽說，感謝3年來在自由學風、適性發展的嘉中培育下，兒子能申請上多所美國大學，實現夢想，期許透過兒子的經驗，為學弟妹開啟更多元的可能。

嘉中校長陳元泰說，台大醫學系入學申請榜首以往多由六都學校奪得頭籌，此次嘉義學子獲得，令全校師生振奮；普通班也多人錄取台大生命科學、昆蟲、地理環境資源等系，學生在國中端基礎養成，嘉中接續讓學生多元展才、成就夢想。

台大申請入學放榜，嘉義高中14人錄取台大。（嘉義高中提供）

蘇玥儒（左）錄取第一志願，感謝科學班導師謝閔豐（右）等師長教導。（嘉義高中提供）

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