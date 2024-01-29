為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　嘉義市

阿里山林業村BOT案2月底招商 2/16辦第二場說明會

阿里山林業村BOT案招商開發範圍自舊果菜、魚市場沿著台鐵縱貫線到秀泰影城對面。（記者王善嬿攝）

阿里山林業村BOT案招商開發範圍自舊果菜、魚市場沿著台鐵縱貫線到秀泰影城對面。（記者王善嬿攝）

2024/01/29 20:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處規劃採BOT（新建–營造–移轉）方式開發阿里山林業村，營造為多元複合藝文特區，總投資金額達51.74億元，預計2月底上網公告招商，2月16日將在嘉義兆品酒店舉辦第二場招商說明會，當天安排有興趣廠商實地參訪。

嘉義市為阿里山林鐵起點，林業及自然保育署為延續保存林業史蹟、打造雲嘉南藝文休憩場域，2009年獲行政院核定「阿里山林業村及檜意森活村計畫」，其中阿里山林業村原計畫面積13.64公頃，因嘉義製材所歷史建築群整修活化，以及玉山一、二村尚有4戶未搬遷、整體觀光投資環境不佳等因素，2018年至2019年三次公告招商，均無廠商投件。

經排除嘉義製材所及玉山一、二村等文化資產比例高及不確定性高區域，林鐵及文資處重新辦理「嘉義市阿里山林業村新建營運移轉（BOT）案」，計畫面積修正為7.27公頃，範圍自舊果菜、魚市場沿台鐵縱貫線至嘉義秀泰影城對面，預計2月底上網招商。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，阿里山林業村鄰近嘉義火車站、林鐵北門車站，可與周邊包括檜意森活村、北門驛、嘉義車庫園區、嘉義文化創意產業園區等景點串聯，結合戶外公共藝術「森林之歌」、停車場及綠地等空間，未來營運規劃以林業產品展售中心為主軸，打造國際四星級以上飯店、購物商場、會議中心等，希望藉民間投資與專業團隊的投入，演繹當代林業城市文化故事。

阿里山林業村BOT案計畫面積7.27公頃。（林業及自然保育署提供）

阿里山林業村BOT案計畫面積7.27公頃。（林業及自然保育署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南上半年民間投資75億 全國招商王
2023/07/06 11:55

台南上半年民間投資75億 全國招商王
阿里山林業村BOT案》李俊俋提解方 呈現林業村內涵
2022/09/04 05:30

阿里山林業村BOT案》李俊俋提解方 呈現林業村內涵

微波爐有輻射會致癌？營養師破除迷思
阿里山林業村促參案 縮減範圍
2022/07/11 05:30

阿里山林業村促參案 縮減範圍
百年製材場修建 林務局推動博物館群
2016/03/15 08:00

百年製材場修建 林務局推動博物館群

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
嘉義市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播