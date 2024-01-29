阿里山林業村BOT案2月底招商 2/16辦第二場說明會

阿里山林業村BOT案招商開發範圍自舊果菜、魚市場沿著台鐵縱貫線到秀泰影城對面。（記者王善嬿攝）

2024/01/29 20:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處規劃採BOT（新建–營造–移轉）方式開發阿里山林業村，營造為多元複合藝文特區，總投資金額達51.74億元，預計2月底上網公告招商，2月16日將在嘉義兆品酒店舉辦第二場招商說明會，當天安排有興趣廠商實地參訪。

嘉義市為阿里山林鐵起點，林業及自然保育署為延續保存林業史蹟、打造雲嘉南藝文休憩場域，2009年獲行政院核定「阿里山林業村及檜意森活村計畫」，其中阿里山林業村原計畫面積13.64公頃，因嘉義製材所歷史建築群整修活化，以及玉山一、二村尚有4戶未搬遷、整體觀光投資環境不佳等因素，2018年至2019年三次公告招商，均無廠商投件。

經排除嘉義製材所及玉山一、二村等文化資產比例高及不確定性高區域，林鐵及文資處重新辦理「嘉義市阿里山林業村新建營運移轉（BOT）案」，計畫面積修正為7.27公頃，範圍自舊果菜、魚市場沿台鐵縱貫線至嘉義秀泰影城對面，預計2月底上網招商。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，阿里山林業村鄰近嘉義火車站、林鐵北門車站，可與周邊包括檜意森活村、北門驛、嘉義車庫園區、嘉義文化創意產業園區等景點串聯，結合戶外公共藝術「森林之歌」、停車場及綠地等空間，未來營運規劃以林業產品展售中心為主軸，打造國際四星級以上飯店、購物商場、會議中心等，希望藉民間投資與專業團隊的投入，演繹當代林業城市文化故事。

阿里山林業村BOT案計畫面積7.27公頃。（林業及自然保育署提供）

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