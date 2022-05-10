防疫計程車不足、未領到防疫包惹怨 嘉市議員質疑衛局螺絲鬆了

市議員黃思婷今總質詢嘉義市防疫包應增加血氧機，且加速處理派送防疫包流程，避免民眾未領到防疫包。（記者王善嬿攝）

2022/05/10 15:17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案持續攀升，衍伸防疫計程車不足、居隔者領不到防疫包等亂象，市議員黃思婷今天市議會總質詢提到，一名婦女照顧確診先生，自己也快篩陽性，因要照顧未確診子女無法自行就醫篩檢，打到市衛生局尋求防疫計程車接送篩檢，對方回覆防疫計程車不足、請她自行就醫篩檢，確診後居家照護，也未獲醫療關懷、沒領到防疫包，還是因先生視訊診療，她才同時線上看診、獲醫師開藥治療，期間還擔心3名子女染疫、心力交瘁，讓人質疑螺絲鬆了，要求市衛生局加強基層人員的應答、服務，並加速派發防疫包及物資流程。

另有曾姓女網友在臉書貼文痛罵嘉義市府，她提到女兒5月5日在學校染疫確診，居家隔離第3天都還沒拿到防疫包，孩子不敢哭、不敢亂發脾氣，一直說喉嚨好痛，令媽媽看了很心疼，衛生局雖打電話關心，卻沒有協助到什麼，怒批政府防疫效率差、讓人民沒保障。

市衛生局長廖育瑋今表示，一般確診者就醫篩檢後，資料會從健保系統傳到法定傳染病系統（簡稱法傳系統），但中間會有時間落差，然而只要確診民眾資料匯入法傳系統，衛生局會盡快匡列出居家隔離者，或是確診者盡速自主填報自主回報疫調系統，他們才能盡快取得資料、派送物資，局裡同仁都已加速在處理資料串接、物資整理，如有遺漏或較慢的情形，會虛心檢討改進。

黃思婷今也盤點嘉義市分送給確診者防疫包內容，包括垃圾袋、衛生紙、口罩、體溫計、漂白水，居隔者防疫包除上述物品，還有快篩劑3份。

黃思婷說，台中市近日派送給確診者的防疫包，還提供日後需歸還的血氧機，可以避免確診者病況轉為中重症；嘉市確診個案數還維持全島最低，醫療資源最密集，應採購簡易型血氧機至少200台，提供給確診者家庭使用、解隔離再歸還。

廖育瑋說，確診者依照病症分流收治於醫院、集中檢疫所或防疫旅館、居家照護，專責醫院會關心確診者，如醫師評估有需求，衛生所有中央之前配發的血氧機可借用。

市長黃敏惠說，嘉義市今年確診個案數還能維持，是全民的努力，衛生局各局處防疫總動員，也持續檢討、討論不足之處、予以改進，關於血氧機會責成衛生局，如有需求可以再討論、調整。

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市議員黃思婷今總質詢市府防疫效率。（記者王善嬿攝）

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