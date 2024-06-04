降雨稻作倒伏 溪州繳公糧零星

最近鋒面過境，彰化地區氣候不穩，倒伏稻作不少。（記者顏宏駿攝）

2024/06/04 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕南彰化稻米產區公糧收購從昨天展開，但「濕稻穀」最低收購價格每百台斤為九三○元，較去年一期稻作一○二○元略低，最近又因鋒面過境，彰化地區氣候不穩，倒伏稻作不少，因此農民希望公糧濕稻穀的濕度能放寬，以減少損失。

農民憂稻穀太濕被拒收

公糧收購首日，前來溪州鄉農會繳糧的農民零零星星，因為前兩天豪雨不斷，稻穀被雨水浸溼，不但稻子大片倒伏，且含水量變高，農民均擔心達不到標準，被拒絕收購。農會人員表示，濕稻穀若濕度超過三十二度，便拒絕收購，三十二度為最低收購價九三○元，廿六度（最乾燥）則為九七○元，昨天上午的天氣條件，濕度約在三十二度左右，農民還在觀望，到下午天氣短暫放晴，不少農民終於盼到收割。

盼收購稻穀濕度能放寬

溪州鄉一名徐姓農婦說，她已經失眠一個禮拜，因為忙了半年，結果一個禮拜前一場大雨，稻作倒伏逾半，眼前她要不要收割陷入「天人交戰」，若收割恐因濕度過高達不到公糧收購標準，只能交給收購價格較低的糧商，若再等幾天，不知道能不能盼到好天氣？她說，稻子倒伏應是天災，農民不期盼靠政府補助，但希望政府能放寬濕度標準，例如稻穀溼度若達到三十三度，政府也能收購，讓倒伏受災的農民暫度難關。

鄭姓農民感嘆說，去年一期稻作時，濕稻穀收購價格在一○二○元左右，算是不錯，但二期稻受小犬颱風影響，價格盪到九百元以下，今年第一期稻作以九三○元開出，照目前的天氣來看，接下來一個禮拜都天氣不穩，他打算等到大晴天再收割，若等不到，只好再想辦法，「種稻，典型的看天吃飯，真的賺不到什麼錢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法