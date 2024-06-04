為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

降雨稻作倒伏 溪州繳公糧零星

最近鋒面過境，彰化地區氣候不穩，倒伏稻作不少。（記者顏宏駿攝）

最近鋒面過境，彰化地區氣候不穩，倒伏稻作不少。（記者顏宏駿攝）

2024/06/04 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕南彰化稻米產區公糧收購從昨天展開，但「濕稻穀」最低收購價格每百台斤為九三○元，較去年一期稻作一○二○元略低，最近又因鋒面過境，彰化地區氣候不穩，倒伏稻作不少，因此農民希望公糧濕稻穀的濕度能放寬，以減少損失。

農民憂稻穀太濕被拒收

公糧收購首日，前來溪州鄉農會繳糧的農民零零星星，因為前兩天豪雨不斷，稻穀被雨水浸溼，不但稻子大片倒伏，且含水量變高，農民均擔心達不到標準，被拒絕收購。農會人員表示，濕稻穀若濕度超過三十二度，便拒絕收購，三十二度為最低收購價九三○元，廿六度（最乾燥）則為九七○元，昨天上午的天氣條件，濕度約在三十二度左右，農民還在觀望，到下午天氣短暫放晴，不少農民終於盼到收割。

盼收購稻穀濕度能放寬

溪州鄉一名徐姓農婦說，她已經失眠一個禮拜，因為忙了半年，結果一個禮拜前一場大雨，稻作倒伏逾半，眼前她要不要收割陷入「天人交戰」，若收割恐因濕度過高達不到公糧收購標準，只能交給收購價格較低的糧商，若再等幾天，不知道能不能盼到好天氣？她說，稻子倒伏應是天災，農民不期盼靠政府補助，但希望政府能放寬濕度標準，例如稻穀溼度若達到三十三度，政府也能收購，讓倒伏受災的農民暫度難關。

鄭姓農民感嘆說，去年一期稻作時，濕稻穀收購價格在一○二○元左右，算是不錯，但二期稻受小犬颱風影響，價格盪到九百元以下，今年第一期稻作以九三○元開出，照目前的天氣來看，接下來一個禮拜都天氣不穩，他打算等到大晴天再收割，若等不到，只好再想辦法，「種稻，典型的看天吃飯，真的賺不到什麼錢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播