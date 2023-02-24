春遊彰化 花季限定活動接力登場

芬園鄉花卉生產休憩園區櫻花已陸續開花，滿園櫻花枝頭綻放，相當浪漫。 （彰化縣政府提供）

2023/02/24 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕春來百花開，彰化縣各鄉鎮市陸續推出花季限定活動，竹塘鄉「水神傳說木棉花季」、二林鎮「愛在二林木棉花季」、埤頭鄉「木棉花季親子健行」，賞花的同時，還有精彩的表演、摸彩與在地特色產品推廣等，縣府城市暨觀光發展處歡迎大家來彰化欣賞百花齊放的美景。

竹塘、二林、埤頭 木棉花迎賓

城觀處表示，春暖花開，彰化各地百花齊放，有媲美金色隧道的「芬園黃花風鈴木」、夢幻雪白的「苦楝花」、鐵道限定的賞花秘境「二水粉紅花旗木」、萬紫千紅的「員林蜀葵花海」及熱情如火的「木棉花」在埤頭、二林及竹塘等鄉鎮綻放，民眾來賞花之餘，也別忘了順遊鄰近的觀光景點及品嚐在地美食小吃。

3月賞花好時節 順遊各地景點

芬園鄉花卉生產休憩園區三萬株櫻花陸續開花（見圖，彰化縣政府提供），縣長王惠美前天探訪看到滿園櫻花枝頭綻放，直呼詩意又浪漫。

城觀處說，三月份是賞花的好時節，各鄉鎮景點多元，竹塘鄉擁有全台最「寬」的九龍大榕公及日式建築風格的明航寺；全台酒莊密度最高的二林鎮，盛產釀酒的葡萄，鄉內美食小吃更是豐富；埤頭鄉有台灣穀堡稻米博物館、冰粽發明館、彰化百寶村及合興宮等可遊賞。

4月蜀葵花季 徜徉員林花海迷宮

緊接著四月份是蜀葵花的季節，員林市將推出蜀葵花季，徜徉在萬紫千紅、比人還要高的花海迷宮裡，十分壯觀。員林有許多在地美食及好玩景點，包括最夯的藤山步道、彰化版秋紅谷「圓林園」、IG打卡熱門地點「右舍咖啡」、百果山探索樂園、一畝田琉璃仙境休閒農場等，無論是親子共遊或三五好友相揪，都是最佳選擇。相關賞花資訊及活動請上「彰化旅遊資訊網」https://tourism.chcg.gov.tw/，或「臉書－愛玩彰化」查詢。

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