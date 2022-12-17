彰縣春節前清大型家具 把握預約時間

國家清潔週的大型家具清運量有多少？光是鹿港鎮去年登記預約就近千趟。（鹿港鎮公所提供）

2022/12/17 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明年農曆春節來得特別早，每年春節前的一個月就是國家清潔週，彰化縣鹿港鎮公所清潔隊表示，去年國家清潔週的大型家具清運趟數比前年成長了一成，去年登記預約件數就有九二六趟，開放預約第一天就登記破百！

國家清潔週12/21起跑

環保局廢棄物管理科長陳金蘭表示，明年一月廿二日就是農曆春節，因此，為期一個月的國家清潔週將從今年十二月廿一日起跑到明年一月廿日，但國家清潔週各鄉鎮大型家具清運的預約時間，則由各地公所自行訂定，有部分公所會在這段期間免費收運大型家具。

各公所自訂辦法 民眾先電詢

有關國家清潔週大型家具清運的預約辦法與日期，各地公所的作法不同，請民眾自行打電話詢問。

陳金蘭指出，各地清潔隊在春節前一個月的垃圾清運量都很大，尤其是受理大型家具清運，還要排定路線去搬運，搬運回隊部後，有的還要進行後續處理。加上今年春節來得特別早，建議民眾有清運大型家具的需求，能夠提早安排，在預約時間一開放就登記，讓清潔隊可以好好規畫收運路線。

有民眾表示，現在就算買新家具，家具業者也不會代運舊家具，還是要跟清潔隊登記預約，因此，如果想要在春節前換新家具，不如等到國家清潔週期間，因為大多數鄉鎮市的清潔隊在這段期間都是免費。因此最理想的做法就是先挑好新家具，再跟清潔隊預約清運舊家具，等到舊家具一載走，就可以去買新家具，讓新的一年有新的氣象。

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