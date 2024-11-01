彰化生命會館增加形成「殯葬一條街」 2議員發聲了

彰化市殯儀館前大埔路沿線，近年來除了禮儀公司，出現不少生命會館或追思館，提供民眾替往生親友做小靈堂豎靈使用。（記者張聰秋攝）

2024/11/01 17:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣各地殯儀館周邊的生命會館、追思館如雨後春筍般出現，收費從單日3、4000元到近萬元都有，彰化縣議員莊陞漢、周君綾今天議會質詢表明他們不反對設置，但要有管理機制，在設立情況尚未失控前，縣府應建立明確的規範，讓殯葬業者有遵循依據。

代理民政處長曾金來回應，坊間生命會館、追思館增加中是不爭的事實，民政處會稽查，也有罰則可執行，只要抓到違法就會依相關法規處理。

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民政處副處長陳俊南會後解釋，彰化縣殯葬管理自治條例雖未規範私設民間私設生命會館，但母法殯葬管理條例已明確規範，地目不符合規定違法開發使用，抓到違反豎靈，依法開罰30萬至150萬元不等，並限期改善，只是近年來，殯葬業者很有技巧性遊走法律邊緣，豎靈用電子靈位取代實體牌位，稽查人員抵達現場找不到違規的具體事證，就無法裁罰，這種情況是全國性的問題，縣府會稽查取締，抓到具體事證就依法開罰。

各公所殯儀館的禮儀廳豎靈的往生牌位大都不收費，除非要求拜飯才會收費，但開放空間大家一起使用，只能用隔板區隔牌位，沒有單一的豎靈空間。以彰化殯儀館來說，只設牌位不收費，需拜飯每日收取100元費用。

時代改變，民眾自宅設靈堂辦喪事日漸減少，多數在殯儀館完成親友人生最後一哩路，但殯儀館禮儀廳又不符合多數民眾的需求，有業者就看到了這個市場需求，紛紛在殯儀館附近開設私人生命會館或追思館，提供獨立的空間，讓民眾替往生者豎靈設牌位，收費以日計價，單日從數千元到近萬元不等，視空間大小與服務項目收取。

彰化縣26鄉鎮市有15鄉鎮市陸續興建完成或正在興建中的殯儀館、禮廳及靈堂，基地周邊出現生命會館，形成「殯葬一條街」的情況。

莊陞漢指出，彰化縣雖無火葬場，但不少殯葬業者在殯儀館附近私設生命會館，有專人拜飯、顧香火，還有能讓家屬飲食休憩的空間，雖然解決了民眾沒適當地方替往生親友豎靈的問題，但生命會館合法性與管理規範引起關注。

他呼籲縣政府應及早防範，因為民眾對禮儀空間的需求的確存在，且具有一定的商業需求，在需求大增前，縣府應儘早制定相關規範，避免未來面臨類似廟宇違規後難以拆除的情況。

縣議員周君綾建議縣府協助業者在合法用地上建設合規的設施，確保逝者尊嚴並維護周邊環境安寧。對於不符合法規的設施，應加強輔導或要求退場，確保社區居民的生活品質。

彰化縣26鄉鎮市有15鄉鎮市陸續興建完成或正在興建中的殯儀館、禮廳及靈堂，基地周邊生命會館、追思館如雨後春筍般出現，形成「殯葬一條街」的情況。 （記者張聰秋攝）

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