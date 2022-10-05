黃秀芳爭取 彰縣首宗社宅將動工

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排左三）關心車友運動的需求面，連日來勤走基層，了解鄉親在地的心聲。（黃秀芳競總提供）

2022/10/05 05:30

將繼續與中央合作 盼在彰市、員林、和美、鹿港興辦2千戶

〔記者張聰秋／彰化報導〕為給彰化人安心居住的環境，民進黨彰化縣長黃秀芳向內政部爭取並由國家住都中心專責施工、全縣首案「學士安居」社會住宅，興建工程即將動工，未來她會與中央合作，繼續向中央爭取，在彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮等鄉鎮，興建只租不售、二○○○戶社會住宅。

批縣府伸港青年宅沒進度 一再流標

黃秀芳主張，要落實真正的居住正義，除了由政府提供多元租屋協助，興建社會宅出租給民眾，或是由政府透過包租代管的社宅，委託業者承租民間的空屋，轉租給民眾的住宅，租金低於市價行情，社會宅只租不售，不同以前的的國民住宅。

黃秀芳說，很遺憾的是彰化縣政府至今尚無推出政府直接興建社宅計畫，唯一伸港鄉青年住宅，工程流標多次是不爭的事實，工程毫無進度，建築基地是否完成地目變更，外界也不清楚，如果沒有合法變更地目就貿然發包，無異就是縣府為掩飾其低落行政效率而倉促執行的非法遮羞布，王縣長應該說清楚。

質疑青年宅基地是否完成地目變更

縣議員尤瑞春昨在議會縣政質詢，抨擊縣府三年前喊出興建青年住宅，照顧年輕人，拖到今年九月才急就章辦理第二次招標，都流標收場；尤瑞春說，遇到重大工程標案縣府一拖再拖都拖給大環境，為工程多次流標找藉口的說法讓人感到很可悲，突顯出縣府執政效率太差，甩推就想蒙混過去，「不做就是無能不是沒做就不會有錯！」

尤瑞春強調，彰化年輕人希望可以在央行緩升息的情況下，儘快買到合理且便宜，自己有能力負擔得起的房子，縣府一味推給大環境就是無能的縣府。

縣議員賴清美抨擊，臨近青年宅基地的什股八街，路面坑洞破爛，修繕案件尚未標出，去年下半年到今年上半年縣府推動振興經濟加碼活動，抽獎送出三間青年宅，結果抽中青年宅的幸運者都換領一五○萬元現金結案，她擔心青年宅終究蓋不了，年輕人空歡喜一場。

青年發展處︰流標檢討規劃做修正

對此，青年發展處長黃金樺表示，打造青年安心住宅，真正售價要看未來實際造價，擬訂售價才會更精準，原則上還是會低於市場行情，至於工程流標縣府會檢討相關設計規劃內容做滾動修正。

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