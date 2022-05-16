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    首頁　>　彰化縣

    《彰化》PCR採檢 填錯電話損權益

    2022/05/16 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣PCR核酸檢測陽性率已近五成，為簡化同住親友匡列隔離流程，儘快拿到隔離證明，以利申請保險理賠金，衛生局提醒民眾，就醫掛號採檢PCR填寫聯絡手機號碼務必正確，不能亂寫，一旦錯了後續流程大亂，找不到人，權益將受損。

    今（十六）日起，民眾第三劑打滿五個月，且符合中央規定對象，即可與醫療院所預約施打第四劑疫苗，包括六十五歲以上長者、長照機構住民、十八歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。目前疫苗只有莫德納，第四劑莫德納疫苗追打量半劑。

    昨天彰化縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案新增一四○八例，累計今年以來確診總數一萬六五五人。

    不少民眾抱怨，同住家人確診接到地方衛生單位疫調，已是確診者得知確診後的第三天，同住親友都不用匡列，拿不到隔離證明書，申請不到保險。衛生局長葉彥伯對此表示，五月一日起，中央「確診個案自主回報疫調系統」上路，疫調系統會從民眾在醫院採檢時留存的手機號碼，發送手機簡訊（簡訊顯示門號○九一一五一四五八八），確診者收到簡訊通知，點選網址連結，進入系統填報疫調資料，包含密切接觸者的親友，衛生局很快即可取得密切接觸者的資料，直接連結到公費快篩領用的管理系統。

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