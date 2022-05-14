彰縣戶政防疫便利站啟動 送健康包

彰縣各地戶政事務所設立「戶政防疫便利站」，發放防疫健康包。（記者張聰秋攝）

2022/05/14 05:30

確診、居檢者可請親友持確診證明、身份證明代領 也可致電關懷中心代送

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣昨天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案新增一一六九例，因應即將進入疫情高峰期，為讓確診者、居家檢疫者安心治療和隔離，縣府設立「戶政防疫便利站」，當事人可請未確診的親友代領「防疫健康包」，以免因久候專人送達造成隔離期生活不便。

內有藥品、血氧機及生活用品

防疫健康包內有藥師的指示用藥，如普拿疼和感冒藥，以及血氧機，還有隔離期間日常生活用品，口罩、餅乾等，因應未來確診人數增加，民政系統專人送達人力恐應接不暇，多了便利站，啟動代領機制，可讓防疫運作更流暢。

戶政防疫便利站昨天啟動，有不少民眾委由親友代領，縣長王惠美提醒民眾，確診者或居家檢疫者可請未居隔者的親友，拿確診者的確診證明文件（紙本或拍照、截圖皆可）和代領者的身分證明文件，週一至週五白天上班時間（上午九時至中午十二時、下午一時至五時）及週六上午九時至十二時，就近到戶政事務所領取，若無親友幫忙，也可直接打彰化縣防疫關懷中心（○四）七五三一九九九由專人送達。

彰縣約有萬份藥物 目前仍夠用

彰化縣單日確診個案數已破千，在疫情上升趨勢下，衛生局長葉彥伯指出，當務之急重症治療遠比控制感染更重要，衛生單位特別注意六十五歲以上長者和新生兒，屬高危險群，染疫後轉為重症機率較高，青壯人口除非本身有慢性病等問題，大部分為輕症且自行痊癒。

目前確診者治療就醫程序複雜，從確診、醫師評估、送藥，時間一拖容易錯過五天投藥的黃金期，目前彰化縣抗病毒藥物約一萬份。葉彥伯說，目前夠用，但未來長者確診人數如果增加，消耗速度一定很快，衛生局密切觀察藥物去化情況，不足時會請求中央支援。

熱門藥材中藥「清冠一號」，近來民間很搶手一盒難求，葉彥伯說，中醫師公會反映本周用量已不足，中醫師改用其他中藥帖子暫時使用。

防疫健康包內有口罩、溫度計、乾糧等民生日用品，還有血氧機。 （記者張聰秋攝）

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