鹿港捷運造價262億 議員質疑錢坑

大竹鹿港捷運線終點規劃在鹿港轉運站，圖為轉運站示意圖。（縣府提供）

2022/05/06 05:30

藍議員︰路線應通過和美 王惠美︰可行性評估通過後送中央 會轉達議員意見

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣「大竹鹿港線」輕軌捷運案，工務處長林漢斌昨在縣議會進行專案報告，由於總工程經費高達二六二．五一億元，引發議員熱議，甚至遭抨擊為債留子孫的「大錢坑」。縣長王惠美表示，拜託議會通過可行性評估，縣府將此案送到交通部審議，會轉達議員們意見。

長21.2公里 平均每公里12.3億

今年三月間彰化縣議會召開臨時會，縣府呈送大竹鹿港捷運路線可行性評估期末報告，不料遭到反對，藍、綠議員都不支持，縣府在定期會重送案件，再度爭取議員支持。根據內容顯示，大竹鹿港捷運線總工程經費二六二．五一億元，全長二一．二公里，每公里造價十二．三億元。林漢斌表示，參考國發會人口發展趨勢預測，大竹鹿港捷運線預估運量密度每公里平均五四二五人次搭乘，遠高於一般輕軌每公里平均三五○○人次載運量。

但此報告又引起議員抨擊，民進黨縣議員黃盛祿表示，台中和高雄捷運虧損累累，縣府必須重新思考，是否有必要花二○○多億元，蓋一條沿線目前只有五十一萬人口的「蚊子捷運」嗎？時代力量吳韋達表示，目前鹿港到彰化的客運經常只有「小貓兩三隻」，「蚊子捷運」不只浪費公帑，更是挖出「大錢坑」，無疑是債留子孫、自掘墳墓。

工務處︰估運量高於一般輕軌

國民黨議員林庚壬雖未反對蓋捷運，但對路線頗有微詞。他說，和美鎮人口九萬多人，鹿港鎮只有八萬多人，但捷運路線未經和美鎮，在務實面和投資效益都不對。民進黨縣議員楊妙月對規劃路線經過金馬路、彰鹿路徵地提出質疑，要求把民意反彈納入評估。

對於議員的質疑，林漢斌表示，捷運並不只靠載運乘客的車票收入，也要評估周邊效益，捷運蓋好後周邊土地漲價，稅收也會大增。縣長王惠美說，有了軌道工程，才能健全彰化交通網絡，目前是第一階段的可行性評估，後續還有綜合規劃，拜託議會通過，在中央審議時，縣府會轉達議員們意見。

大竹鹿港捷運輕軌規劃採平面和高架興建，圖為示意圖。（縣府提供）

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