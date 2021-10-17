彰化小販不用電子支付 民眾消費無法抽獎

彰縣振興經濟加碼，消費滿200元上官網登錄明細可抽獎。 （記者張聰秋攝）

2021/10/17 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣與台灣銀行合作推廣行動支付，鼓勵店家和小販導入「台灣Pay」，一起搶食振興加碼的商機，但流動夜市和傳統市場的小販，擔心交易金流資料曝光，成為國稅局「查水表」的對象，寧願只收現金，造成消費民眾沒有憑證，無法參加抽獎，影響消費意願，也讓小販吃不到振興加碼的大餅。

擔心交易金流曝光被「查水表」

彰化縣振興經濟加碼活動，全國民眾只要在明年6月30日前在稅籍設籍彰化縣的商家，消費滿200元就能根據電子發票、紙本發票和免用統一發票收據或台灣Pay消費明細，上活動官網登錄消費明細（包含發票號碼、賣家統編、開立日期和交易金額），拍下發票和收據上傳照片，完成登錄後電腦系統自動給出抽獎序號，頭獎1房型青年住宅、貳獎電動機車，還有2萬元到500元不等現金獎。

活動才起跑2天，民眾消費時會主動索取電子紙本發票或傳統紙本統一發票，或免用統一發票的收據憑證，但夜市或傳統市場，或是美容美髮店，因為沒開發票，也沒有商號可開收據，更遑論提供台灣Pay行動支付，以致民眾即使消費金額超過活動抽獎門檻200元標準，還是不能參加抽獎。

店家和小販擔心行動支付的付款方式，交易金流被攤在陽光下，因此被查稅，要多付5%營業稅，為省麻煩，只好繼續維持小本生意、現金交易。

稅務局：小規模營業人減稅優惠

彰化縣地方稅務局長陳燕慧表示，流動夜市也有生意好的小販，主動申請開立統一發票，營業稅是國稅，小販憂慮稅賦增加，全國各地都有，財政部為此針對小規模營業人提供減稅優惠，即使平均每月銷售額已超過20萬元（開立統一發票的標準），仍按1%稅率查定課徵營業稅並免用統一發票，不會用一般使用統一發票營業人適用5％稅率課徵，縣府不希望有賺錢的商家逃漏稅，相對若是符合減稅優惠的小販，趁現在這個時機點導入行動支付，能為自己帶來更大的商機，利弊得失間可以審慎評估。

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