王不見王？鹿港慶端陽首次「雙龍會」 王惠美一句話拍板定案

龍王祭日期以「博杯」決定，彰化縣長王惠美表示，「先跟觀世音菩薩說一下」，果然馬上拍板定案。（記者劉曉欣攝）

被譽為最有「端午味」的「鹿港慶端陽」系列活動，明年即將滿50週年，今年推出史上第一次的「雙龍會」來暖壽，讓鹿港龍山寺與雲林拱範宮的兩尊龍王尊神首度相見歡，正當要「博杯」決定「龍王祭」時間，由於怕會「王不見王」，彰化縣長王惠美當場說「先跟觀世音菩薩說一下」，日期馬上拍板定案！

每年的「鹿港慶端陽」系列活動都是由「龍王祭」來揭開序幕，地方會恭迎鹿港龍山寺的龍王尊神，以及鹿港天后宮的水仙尊者，一起在市區遶境、再進駐龍舟賽現場福鹿溪，為比賽龍舟畫龍點睛、祭江典禮坐鎮祈福，願祝划龍舟活動平安順利。

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而「龍王祭」日期都是透過「博杯」決定，選在農曆2月2日的「龍抬頭」日子，由縣長親自主持。不過，今年因為首次邀請雲林拱範宮的龍王尊神前來，「雙龍會」將是龍王祭最大賣點。王惠美在「博杯」前表示，龍王碰上龍王，不知道是否「博有杯」，先向龍山寺主祀觀世音菩薩報告，讓神明想一下。

果然，在向神明說明後，王惠美再「博杯」就一切順利，最後由6月7日以4個「聖杯」勝出，這不只是龍王祭的日期，也同步敲定今年龍舟下水的祭江大典時間。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，雲林拱範宮的龍王尊神從來不曾出廟遠行，這次將是首次出巡，也將寫下「雙龍會」的歷史紀錄。

鹿港慶端陽由龍王祭揭開序幕，龍王祭的日期都在「龍抬頭」這一天博杯決定。（記者劉曉欣攝）

鹿港龍山寺主祀觀世音菩薩。（記者劉曉欣攝）

鹿港龍山寺供奉的龍王尊神。（記者劉曉欣攝）

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