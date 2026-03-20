南大跨校融合籃球員入選國家代表隊 2027征戰智利世界特奧會

南大體育系沈郡蓉（左）、音樂系陳怡臻（右）於許柏仁老師指導下參與融合籃球賽事，投入跨域運動場域。（南大提供）

國立台南大學學生在「全國特奧籃球競賽暨2027夏季世界特殊奧運會中華台北代表隊選拔賽」表現亮眼！由新化高工、南大附聰、後甲國中及南大跨校組成的融合女子籃球隊，經過多場比賽磨合默契，最終拿下全國第二名，南大體育系沈郡蓉與附聰學校吳宜諪也順利入選國家代表隊，將於明（2027）年10月前往智利聖地牙哥參加夏季世界特殊奧運會。

賽事的特色在於「融合競賽」，智能障礙運動員與融合夥伴組隊，透過訓練與比賽建立合作與理解。南大沈郡蓉與音樂系陳怡臻同學擔任融合夥伴，與附屬啟聰學校吳宜諪同學一同投入訓練與比賽，不同學校、不同系所的學生在場上互相支持，也展現南大跨領域參與的校園特色。

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沈郡蓉表示，初次接觸融合籃球時感到新鮮又有些不確定，但隨著與隊友互動、比賽累積經驗，她逐漸體會到運動帶來的交流與陪伴意義。她認為，融合夥伴不只是參與比賽，更是在場上連結彼此，讓不同背景的成員一起投入比賽。能代表台灣出賽，對她而言是一段寶貴經歷，也期待未來在國際賽場繼續累積經驗。

南大學生與不同背景隊友共同競賽，展現融合籃球促進理解與合作的運動價值。（南大提供）

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