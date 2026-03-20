為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南大跨校融合籃球員入選國家代表隊 2027征戰智利世界特奧會

    2026/03/20 20:55 記者洪瑞琴／台南報導
    南大體育系沈郡蓉（左）、音樂系陳怡臻（右）於許柏仁老師指導下參與融合籃球賽事，投入跨域運動場域。（南大提供）

    南大體育系沈郡蓉（左）、音樂系陳怡臻（右）於許柏仁老師指導下參與融合籃球賽事，投入跨域運動場域。（南大提供）

    國立台南大學學生在「全國特奧籃球競賽暨2027夏季世界特殊奧運會中華台北代表隊選拔賽」表現亮眼！由新化高工、南大附聰、後甲國中及南大跨校組成的融合女子籃球隊，經過多場比賽磨合默契，最終拿下全國第二名，南大體育系沈郡蓉與附聰學校吳宜諪也順利入選國家代表隊，將於明（2027）年10月前往智利聖地牙哥參加夏季世界特殊奧運會。

    賽事的特色在於「融合競賽」，智能障礙運動員與融合夥伴組隊，透過訓練與比賽建立合作與理解。南大沈郡蓉與音樂系陳怡臻同學擔任融合夥伴，與附屬啟聰學校吳宜諪同學一同投入訓練與比賽，不同學校、不同系所的學生在場上互相支持，也展現南大跨領域參與的校園特色。

    沈郡蓉表示，初次接觸融合籃球時感到新鮮又有些不確定，但隨著與隊友互動、比賽累積經驗，她逐漸體會到運動帶來的交流與陪伴意義。她認為，融合夥伴不只是參與比賽，更是在場上連結彼此，讓不同背景的成員一起投入比賽。能代表台灣出賽，對她而言是一段寶貴經歷，也期待未來在國際賽場繼續累積經驗。

    南大學生與不同背景隊友共同競賽，展現融合籃球促進理解與合作的運動價值。（南大提供）

    南大學生與不同背景隊友共同競賽，展現融合籃球促進理解與合作的運動價值。（南大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播