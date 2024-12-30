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    首頁　>　彰化縣

    連11凍！彰化有線電視費率上限明年維持540元 新增小資組200元

    彰化有線電視費率上限，明年維持540元，新增小資組200元。（記者劉曉欣攝）

    彰化有線電視費率上限，明年維持540元，新增小資組200元。（記者劉曉欣攝）

    2024/12/30 16:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕凍漲！彰化縣有線電視系統費率委員會開會決定，2025年有線電視收費標準，繼續維持持月繳上限540元，而北彰化地區的新頻道與南彰化地區的三大有線電視股份有限公司，在新年度都有推出200小資組的新方案，滿足更多不同類型消費者的需求！

    彰化縣的有線電視收費標準，從2015年以來都沒有調漲價格，連續11年維持月繳上限540元，而縣府社會處登記的低收入戶，則依然享有半價優惠。

    不過，新頻道與三大有線在2025年都有新推出小資方案，也就是每月只要繳200元，就可以觀賞基本頻道，讓民眾在既有的每月540元頻道看到飽的選擇外，有其它不同的選擇。此外，數位機上盒的裝機費、復機費及移機費仍照原有標準計費。

    由於北彰化地區新彰數位有線公司在2024年6月30日熄燈號，原有約2萬戶收視戶，在新彰熄燈後，原有收視戶有部分移轉到新頻道，根據統計，新頻道到2024年第3季的收視戶有9萬9012戶，南彰化地區的三大有線的收視戶有7萬2090戶，總收視戶約17萬1102戶，仍可看到受到網路與串連平台崛起的影響。

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