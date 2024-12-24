彰化不缺席！青鳥行動冬季照路 12/24來賓名單出爐

彰化不缺席！青鳥行動冬季照路將於24日晚間在彰化火車站前廣場站出來，希望能跟以往一樣，透過討論與聲援讓更多人關注。（陳唐育提供）

2024/12/24 07:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕藍白立委強行推動通過修正公職人員選舉罷免法、財政劃分法、憲法訴訟法等爭議法案，公民團體陸續發起相關行動，彰化也不缺席！由一群高中生所組成的「彰化照路行動」決定將在今天（24日）號召民眾站出來討論與發聲，也獲得農村武裝青年阿達、 南方書店陳筑閔等人聲援！

「彰化照路行動」成員之一陳唐育表示，目前確定出席的高中學生大多數都是高三學生，少數是高二學生，雖然距離學測與期末考都已剩下不到1個月，但他們覺得沒有人是局外人，人民才是這個國家的主人，他們希望能夠站出來把討論帶進彰化，何況上次反對藍白國會擴權法案也有站出來，這次也不可能就這樣放棄。

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「彰化青鳥冬季照路」今晚6點半到9點將在彰化火車站前廣場登場，除了「彰化照路行動」的高中生成員，目前已敲定「農村武裝青年」阿達、星球咖啡 Clare與小杜、南方書店陳筑閔都將出席聲援。

而獨立樂團「農村武裝青年」以一首台語歌〈阿母的話〉得著第15屆金音獎最佳民謠歌曲獎的肯定。位於彰化火車站附近的南方書店是70年歷史的老書店，陳筑閔是書店第3代經營者之一；星球咖啡「Clare與小杜」也是長期關注社會運動，這3組來賓確定出席聲援，也給學生很大的支持與力量。

彰化不缺席！青鳥行動冬季照路將於24日晚間在彰化火車站前廣場站出來，希望能跟以往一樣，透過討論與聲援讓更多人關注。（陳唐育提供）

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